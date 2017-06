"Ein schöner Erfolg"

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Nach jahrelangem Kampf für die Öffnung der Ehe kommt der Erfolg für den Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) nun doch recht unverhofft. Warum der Schritt so wichtig ist, erklärt LSVD-Vorstand Axel Hochrein im Gespräch mit Mathias Puddig.

Herr Hochrein, plötzlich ging es ganz schnell mit der Eheöffnung. Knallen bei Ihnen heute die Korken?

Nein, die Korken knallen noch nicht. Die knallen erst, wenn das durch den Bundestag ist.

Warum ist das für Sie und den LSVD so ein wichtiges Thema?

Wir haben mit der Eingetragenen Lebenspartnerschaft 2001/2002 ein Institut bekommen, das es lesbischen und schwulen Paaren ermöglicht, eine rechtliche Verbindung einzugehen. Seitdem haben wir fast alle gesetzlichen Bestimmungen der Ehe angeglichen. Bis auf das Adoptionsrecht haben wir eine vollkommene Gleichstellung - bei Rechten und bei Pflichten. Aber: Heterosexuelle dürfen heiraten, Homosexuelle bleiben bei der Partnerschaft. Dass das anders genannt wird, ist eine weitere Diskriminierung. Denn das Grundgesetz sagt ganz klar: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Es ist höchste Zeit, dass wir dem Grundgesetz folgen und wirklich Gleichheit darstellen.

Was genau ist denn an unterschiedlichen Bezeichnungen diskriminierend?

Die Diskriminierung besteht in verschiedenen Schritten. Wenn ich heute als eingetragener Lebenspartner beim Arbeitgeber oder beim Finanzamt meinen Familienstand angebe, muss ich mich als homosexuell outen - ob ich will oder nicht. Das ist oft ein wichtiger Grund zu sagen, ich gebe das gar nicht erst an. Und schauen Sie ins Ausland: Wenn Sie als Schwuler im Ausland sind und ihr Partner ist im Krankenhaus oder wurde festgenommen, dann haben sie kein Auskunftsrecht. Die Ehe ist ein global geschütztes rechtliches Institut, womit auch Fürsorge- und Auskunftspflichten garantiert sind.

Frau Merkel handelt wohl eher aus wahlstrategischen Gründen als aus Überzeugung. Schmälert das den Erfolg?

Dass politische Entscheidungsprozesse gerade in Wahlkampfzeiten überraschende Wege gehen, das kennen wir - etwa vom Atomausstieg. Das schmälert aber nicht den Erfolg. Es zeigt vielmehr: Das lange Bohren dieses Brettes hat dazu geführt, dass wir nicht nur eine politische Mehrheit haben, sondern auch eine gesellschaftliche.

Mit der Eheöffnung sind Lesben und Schwule rechtlich in keinem Punkt mehr schlechter gestellt. Ist das das Ende der Politik für Homo-Rechte?

Nein, die Homo-Politik ist damit nicht vorbei. Homosexuelle werden eine Minderheit in Deutschland bleiben, egal ob sie heiraten dürfen oder nicht. Sie bedürfen immer des besonderen Schutzes. Wir müssen wachsam bleiben, dass die errungenen Erfolge nicht gefährdet werden.