Fürstenberger Sommerkonzerte: Sangeskunst von der Saale

Fürstenberg (MOZ) Mit einem Auftritt der Thüringer Sängerknaben sind am Montagabend die Fürstenberger Sommerkonzerte in der Stadtkirche fortgesetzt worden. Die jungen Musiker befinden sich auf einer Konzertreise durch Mecklenburg, Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt.

Die Thüringer Sängerknaben sind der Knabenchor an der Johanneskirche Saalfeld, gegründet 1950. Heute zählt der Chor mehr als 50 aktive Sänger im Alter von sieben bis 20 Jahren und steht unter der Leitung von Andreas Marquardt.

Mit Zeilen des italienischen Chorals aus dem 15. Jahrhundert "Alta trinità beata" auf den Lippen, zogen die Sängerknaben in die Stadtkirche ein - vorneweg die älteren Semester in schwarzem Anzug mit Krawatte, gefolgt von den jüngeren Sängern im Matrosenanzug.

Den Schwerpunkt des Konzertes bildeten geistliche Chorwerke aus dem 16. bis 20. Jahrhundert - von William Boyds "Ave verum corpus" über Johannes Brahms' "Ach, die arme Welt, du trügest mich" bis hin zu der vierstimmigen Motette "Jesus und die Krämer" von Zoltán Kodály, in der der Komponist Evangelienberichte über die Tempelreinigung musikalisch verarbeitete. Zwischendurch nahmen die Sänger auf den Kirchenbänken Platz als Organist Lucas Klöppel seinerseits auf der Empore musizierte. Einen Schuss Lokalpatriotismus gab es am Ende mit "An der Saale hellem Strande".

Den Applaus, so war das Publikum gebeten, möge es sich für das Ende des Konzertes aufsparen. Danach richteten sich die Besucher auch, spendeten diesen dann dafür umso reichlicher. Doch nicht nur das Publikum hatte für die dargebotene hochklassige Musik zu danken. Auch umgekehrt wollte es Chorleiter Andreas Marquardt nicht versäumen, sich bei jenen zu bedanken, die für die Chormitglieder Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt hatten. "Ohne sie wäre der Abend nicht möglich gewesen", lobte er das Engagement der Fürstenberger.

Für die jungen Leute stehen indes noch viele weitere Auftritte im Rahmen ihrer Konzertreise auf dem Programm, nachdem sie sich am Dienstag im Anschluss an eine Frühmette in der Stadtkirche aus der Wasserstadt wieder verabschiedeten. Bis zum Abschlusskonzert am 5. Juli in ihrer Heimatkirche steht täglich ein weiterer Auftritt an. Gestern Abend Grabow, am heutigen Mittwoch Plau am See. Über Schwedt, Falkensee und Herzberg/Elster geht es für die Sängerknaben wieder gen Süden.