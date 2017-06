Schneller ans Ziel dank Motor

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584526/

Ob City-, Trekking- oder Mountainbike - fast jedes Modell ist heute mit Elektromotor erhältlich. Meist handelt es sich um sogenannte Pedelecs, die den Fahrer beim Treten in die Pedale elektronisch unterstützen - jedoch maximal mit 250 Watt und nur bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Anders als Speed-Pedelecs dürfen diese Räder auch ohne Führerschein, Versicherung und Kennzeichen gefahren werden.

Die Fahrradläden in Beeskow haben Elektroräder schon seit geraumer Zeit im Sortiment. "Die Nachfrage steigt", sagt Steffen Hirt, Inhaber von Fahrrad Müller in der Frankfurter Straße. Von einem "Urknall" möchte er trotzdem nicht reden. Dafür sei die Region topografisch betrachtet zu flach. Die meisten Käufer seien im fortgeschrittenen Alter, informiert er, "aber im Grunde kommen alle von 30 bis 90 Jahren." Wer ein Rad mit Mittelmotor kaufen möchte - und so eines empfiehlt der Fachmann -, muss mindestens 1900 Euro investieren. In dieser Preisklasse bewegt man sich auch beim Fahrradshop Worreschk von Gabriela Worreschk in der Breiten Straße. Sie selbst ist vor drei Jahren aufs Elektrorad umgestiegen. "Man schafft längere Strecken in kürzerer Zeit", erklärt sie pragmatisch.

Wer sich kein eigenes Elektrorad zulegen möchte, kann sich in der Tourismuszentrale in Beeskow stunden- oder tageweise eines mieten. "Wir haben zwei Räder vor Ort, können aber über das Netzwerk "Sonne auf Rädern' bei zwei, drei Tagen Vorlauf noch mehr Elektroräder organisieren", informiert Geschäftsführerin Kathrin Paul. Auch seinen Akku kostenfrei zu laden, ist in der Tourismuszentrale kein Problem. Das Schild mit der Aufschrift "Akku laden? Gerne!" weist darauf hin. Derzeit gebe es landesweit 130 Betriebe, die diesen Service anbieten, berichtet Stefan Döbrich, Geschäftsführer von "Sonne auf Rädern".

In der Tourist-Info in Storkow ist es ebenfalls möglich, seinen Akku zu laden und ein Elektrorad zu leihen. "Wir gehen mit den E-Bikes in die zweite Saison", sagt Mitarbeiterin Antje Hilsing. Insgesamt vier Räder stehen zur Verfügung, mehr kann auch hier über das Netzwerk beschafft werden. "Die E-Bikes sind ein zusätzlicher Service, den wir Gästen bieten möchte", sagt Hilsing. Diese Worte hört man auch in Beeskow.

Anders hingegen in der Stahlstadt: Keine Elektroräder zum Verleih gibt es beim Tourismusverein Oder-Region Eisenhüttenstadt in der Lindenallee. Die zwei Exemplare wären auf Dauer zu teuer gewesen, erklärt eine Mitarbeiterin. Größer ist die Nachfrage bei der Schlaubetal-Information Müllrose. "Wir haben zwar keine elektrischen Fahrräder im Haus, arbeiten aber mit mehreren Kooperationspartnern zusammen", berichtet Mitarbeiterin Saskia Schink. So können in Müllrose bei Bahros Bike Bude Elektroräder ausgeliehen werden. Im Amt Brieskow-Finkenheerd gibt es dieses Angebot bislang noch nicht, wie Lukasz Kaczmarek, Geschäftsführer des Fördervereins Schlaubemündung-Odertal, berichtet. Zwei Elektroräder stehen hingegen am Kloster Neuzelle zur Vermietung bereit. "Bei Bedarf können wir auch mehr Exemplare ordern. Das Angebot hat sich mittlerweile herumgesprochen und wird auch von Gruppen gut angenommen", berichtet Gabriele Werner von der Neuzeller Besucher-Information.

Übersicht der Verleih- und Ladestationen auf der Homepage des Netzwerkes "Sonne auf Rädern" unter www.sonne-auf-raedern.de