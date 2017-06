Kollision beim Straßenbau

artikel-ansicht/dg/0/

Der grundhafte Ausbau der Oderlandstraße im Abschnitt zwischen Beeskower Straße und Kreisel zum Industriegebiet ist schon lange geplant und soll ab September abschnittsweise realisiert werden. Trotzdem kommt es zu einer Überschneidung mit einer großen Baumaßnahme des Landesbetriebes für Straßenwesen. Der baut ab August bis Ende Oktober an zwei Stellen auf der B112. Betroffen ist zum einen der Abschnitt am Ortseingang Eisenhüttenstadt zwischen der Kreuzung ESSO-Tankstelle bis zum Abzweig zur B246 (Grubenbahnstraße/Beeskower Straße). Dort kommt es zu einer Vollsperrung der Straße. Zum anderen wird zwischen Güldendorf und Brieskow-Finkenheerd die Fahrbahn erneuert. Das führt dazu, dass es umfangreiche Umleitungen gibt - über Müllrose, Schernsdorf und Fünfeichen in Richtung Eisenhüttenstadt und über Vogelsang und Ziltendorf in Richtung Frankfurt.

Eine mögliche Umleitung wäre zumindest in Richtung Frankfurt über die Nordumgehung. Immerhin: Die Nordumgehung bleibt auch ab September von der Stadt aus mit dem Auto erreichbar. "Das Baufeld in der Oderlandstraße - rund 820 Meter - wird in drei Bauabschnitte geteilt", erklärt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaftsverwaltung. Wobei in allen drei Abschnitten eine Vollsperrung vorgesehen ist. Lediglich die Zufahrten zu den jeweiligen Gewerbebetrieben wird gewährleistet.

Begonnen wird im September mit dem Abschnitt von der Beeskower Straße bis zur Kreuzung Glashüttenstraße. Die Kreuzung an sich ist noch nicht im ersten Bauabschnitt enthalten. Weshalb die Nordumgehung über die Glashüttenstraße weiterhin erreichbar bleibt. Als offizielle Umleitungsstrecke kann dies aber nicht ausgeschildert werden, zumal sich die Glashüttenstraße in einem schlechten Zustand befindet, kaum denkbar ist, dass sich dort der Lkw-Verkehr durchquält. Der ein oder andere ortskundige Autofahrer wird allerdings die Strecke nutzen. Denn in Richtung Frankfurt wird der Abschnitt zwischen Brieskow-Finkenheerd jeweils nur halbseitig erneuert, weshalb die B112 genutzt werden kann.

Der erste Bauabschnitt bei der Erneuerung der Oderlandstraße sei sehr umfangreich, so Michael Reichl. Trotzdem hofft die Stadt, den ersten Abschnitt Ende des Jahres abschließen zu können. Allein deshalb ist ein späterer Baubeginn nach September kaum denkbar. Die Ausschreibung für die Maßnahme ist inzwischen abgeschlossen. Noch vor den Sommerferien soll der Auftrag vergeben werden.

Für die Maßnahme hat die Stadt einen zweckgebundenen Fördermittelbescheid erhalten. Der ist allerdings nicht ganz unumstritten ist, da einige Stadtverordnete der Meinung sind, dass es im Stadtgebiet andere Straßen gibt, die sanierungsbedürftiger sind. Doch die Straße, so war die Bedingung, sollte auch überörtlichen Charakter haben, was mit der Oderlandstraße als Erschließung der Nordanbindung hin zu B112 gegeben ist.

Im Zuge der Baumaßnahme wird der vorhandene Kreisel zurückgebaut und durch eine Kreuzung ersetzt. Die Fahrbahn im Kreisel war in der Vergangenheit sehr reparaturanfällig. Außerdem entstehen im ersten Bauabschnitt unter anderem beidseitig Radwege. Hinter der Kreuzung Glashüttenstraße gibt es nur noch auf einer Straßenseite einen Radweg, der allerdings in beiden Richtungen freigegeben sein wird. "Zur besseren Führung der Radfahrer werden Querungshilfen eingebaut", kündigt Michael Reichl an.