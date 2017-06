artikel-ansicht/dg/0/

Washington (MOZ) Seit fünf Monaten schaut die Welt auf Washington D.C. und beobachtet mit ungläubigem Staunen, was Donald Trump als Präsident so veranstaltet. Reagiert nun die Zappligkeit eines unerzogenen Bengels das mächtigste Land des Universums? Oder eine echte Geistesgröße, die den ganz großen Plan hat. Einen Plan, der so groß und so brillant ist, dass nur Donald Trump ihn in seinem großen Gehirn denken kann, das viel größer ist als alle anderen Gehirne der Welt und des ganzen Kosmos'. Das hat er selbst nachgemessen. Und er kann viel schneller denken als alle anderen. Ja, auch schneller als der schnellste Superrechner der Welt, der Sunway TaihuLight heißt und in China steht. Warum China? Weil Amerika so einen superschnellen Supercomputer nicht braucht. Amerika hat Trump. Wahrscheinlich schaffen die Amerikaner sowieso bald alle Computer ab, weil ihr Präsident alles alleine denken kann mit seinem wunderschönen, großen Gehirn. Es ist sowieso das schönste Gehirn, das je in Amerika dachte.

Und dieses Superhirn arbeitet offenbar seit Jahren heimlich an der, wie soll man es nennen: Vollendung der Geschichte. Wenn Donald Trump damit fertig ist, wird es die vollendetste Geschichte sein, die je stattgefunden hat. Und die schönste. Und die amerikanischste Geschichte auch. Welche genialen Absichten er verfolgt, machte er nun offenbar, als er verkündete, er wolle die Mauer, die er den Mexikanern vor die Nase baut, mit diesem Solarzeug behängen, das aus Sonne Strom macht. Und je höher die Mauer sei, umso mehr Strom könne sie produzieren. Für Amerika natürlich. Das ist ihm selbstverständlich ganz alleine eingefallen. Jetzt noch mal langsam. Trump will sich um die Elektrifizierung Amerikas kümmern. Und Elektrifizierung plus Sowjetmacht, hat Lenin 1920 geschrieben, ist: Kommunismus.

Das also ist sein Projekt. Trump will Amerika in ein kommunistisches Paradies verwandeln. Jetzt werden die Zweifler fragen: Und wo hat er die ganze Sowjetmacht versteckt? Fake News, solche Fragen sind Fake News. Wer solche Fragen stellt, will die Wahrheit gar nicht wissen. Alles Lügendingsbums! Die Fakten zählen. Während die Sowjetunion ihren alten Plan, 1980 zur kommunistischen Gesellschaft zu werden, aufgab, hatte Donald Trump im selben Jahr wenigsten in den USA versucht, dieses Ziel zu verwirklichen und ein Zeichen zur Abschaffung der dreimal verfluchten Geldwirtschaft zu setzen. In seiner Weitsicht verzichtete er damals darauf, die 200 Exil-Polen zu bezahlen, die für ihn das New Yorker Bonwit-Teller-Kaufhaus, diese Brutstätte kapitalistischer Marktwirtschaft, schleiften.

Heute protzt an jener Stelle der Trump Tower, in dem sogar die Handtücher aus purem Gold sein sollen. Weshalb es jetzt in New York eine Ausstellung gibt, in der ein goldenes Klo in einem nachgebauten Präsidentenbüro steht, auf das man sich draufsetzen und wie Trump fühlen kann. Das soll Satire sein. Ist es aber nicht. Es ist die subtile Botschaft, dass der totale Triumph des Kommunismus in den USA unmittelbar bevorsteht. Denn wie prophezeite Lenin: "Wenn wir dereinst im Weltmaßstab gesiegt haben, dann werden wir, glaube ich, in den Straßen einiger der größten Städte der Welt öffentliche Bedürfnisanstalten aus Gold bauen." Rot Front, Donald!