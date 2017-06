Symbiose aus Musik und Religion

artikel-ansicht/dg/0/

Geübt lässt die elfjährige Mathilde Major ihre zarten Finger über die Oboe gleiten, deren Töne mit den anderen Instrumenten des Orchesters eine Symbiose eingehen. Einige der jungen Musiker wippen mit den Füßen zum flotten Takt von Leroy Andersens "Irish Suite Part 1" mit. Alle konzentrieren sich auf die Notenblätter vor ihren Gesichtern. Ein kräftiger Ton des Schlagzeugs, der an der holzvertäfelten Decke des Kirchenschiffs widerhallt, beendet das Intermezzo. "So einen schönen Anfang hatten wir lange nicht", lobt Dirigent Stephan Peters.

Vor neun Jahren hatte der Musik- und Theologielehrer am Bernhardinum die Idee für ein gemeinsames Musikprojekt der Chor- und Bläserklassen. Seitdem wird jedes Jahr im Juni im Fürstenwalder Dom für den großen Auftritt geprobt. Jetzt - zwei Tage vor der Premiere des diesjährigen Konzerts von Orchester, Chor und Instrumenten-Combo - arbeitet er mit den Kindern und Jugendlichen am Feinschliff für den 90-minütigen Auftritt. Zu dem gehört auch, dass die Teilnehmer den Hintergrund der Texte verstehen - durch Filme oder Übungen. "Beim Spielen schwingt dann mehr mit als nur der richtige Ton", erläutert Stephan Peters.

Im Gegensatz zu vielen anderen ist Mathilde Major das erste Mal dabei. Im vergangenen Jahr hatte sie aus dem Publikum noch ihrem Bruder an der Geige zugeschaut. "Ich fand das Konzert total schön", sagt die Elfjährige, die eigentlich in die Chorklasse geht. Weil sie auch seit zweieinhalb Jahren Oboe spielt, hat sie eine Doppelrolle inne. Bei den wenigen Probenterminen - neben Treffen einmal im Monat kommen die Schüler nur drei Mal für intensivere Vorbereitungstage zusammen - ist das anstrengend. "Es macht trotzdem Spaß" betont die Fünftklässlerin.

Fleißig geübt wird auch auf der zweiten Empore. Hier geht Lehrerin Judith Müller mit dem Chor gerade noch mal einige Texte durch, bevor eine gemeinsame Probe mit dem Orchester ansteht. In dem gläsernen Raum ist die Luft bereits knapp. Manchen der rund 70 Schülern steht die Anstrengung ins Gesicht geschrieben. "Am Anfang ist es immer chaotisch, aber am Ende fügt sich alles", verrät Annina Abdinghoff an der Gitarre, die extra aus ihrem Studienort Greifswald angereist ist, um trotz Abi noch einmal bei dem Projekt dabei zu sein. "Hier bildet sich einfach ein Zusammenhalt, der über die Schule hinaus hält", sagt sie.

Bei der Hauptprobe von Combo und Chor vor dem Altar gibt es dann immer wieder Pausen. Durch die elf aufgestellten Mikrofone hört man jedes Rascheln und Gekicher im gesamten Kirchenschiff. "Ihr müsst darauf achten, die Liederseiten ganz leise umzublättern", sagt Judith Müller.

Konzerte: Donnerstag und Freitag um 18.30 Uhr im Fürstenwalder Dom, Domplatz, Eintritt frei.