Baustart vor den Toren Erkners

Erkner/Berlin (MOZ) Was viele in Erkner sich innerhalb der Stadtgrenzen wünschen, geschieht nun vor ihren Toren: An der Fürstenwalder Allee beginnt jetzt der Bau von zunächst 216 Wohnungen, weitere folgen.

So soll es aussehen: Entwurf der neuen Häuser mit 216 Wohnungen, die für die Gesellschaft "Stadt und Land" an der Fürstenwalder Allee gebaut werden. Im Vordergrund eine noch nicht existente Erschließungsstraße, die zum See führt. © honorarfrei

"Guten Tag, Herr Moritz!" Isabella Kiesinger, die mit ihrem Mann Roland das Eckgrundstück der abbiegenden Hessenwinkler Straße in Erkner bewohnt, kennt den Grundstücksentwickler aus Berlin schon. Am Dienstag war Gustav Moritz wieder vor Ort, um Absprachen mit anderen Nachbarn in Erkner zu treffen. Der freie Blick, den Kiesingers in Richtung Westen seit dem Abriss der einstigen Kasernen vor drei Jahren haben, ist in absehbarer Zeit Geschichte. Mehr als das stört die Kiesingers aber der reichlich marode Zustand der Fahrbahn, gerade des Stücks, das parallel zur Stadt- und Landesgrenze verläuft.

Seit 16. Februar haben die Bauherren, die 26 000 Quadratmeter des insgesamt 66 000 Quadratmeter großen Areals an die Berlin-eigene Wohnungsbaugesellschaft "Stadt und Land" verkauft haben, die Baugenehmigung. Mit einem feierlichen Spatenstich, zu dem auch Stadtentwicklungs-Senatorin Katrin Lompscher (Linke) am Montag an den Stadtrand kam, haben die Initiatoren die Bauarbeiten eingeläutet. Bis zum zweiten Quartal 2019, so die Auskunft von Moritz, haben sich die Bauherren gegenüber Stadt und Land verpflichtet, die 216 Wohnungen fertigzustellen. Sie sind ein bis vier Zimmer groß und werden in fünf Gebäuden untergebracht, die parallel zur Fürstenwalder Allee stehen sollen. Auch 103 Pkw-Stellplätze sind vorgesehen. In einer Pressemitteilung der Senatsverwaltung spricht Katrin Lompscher von architektonisch klug konzipierten Wohnungen. Der Entwurf stammt von der Wiechers Beck Gesellschaft von Architekten mbH. Über 30 Prozent der Wohnungen entstehen im öffentlich geförderten Wohnungsbau. Die Bäume, die jetzt dort stehen, werden stehen bleiben, versichert Moritz.

Vor der langen Seite der Hessenwinkler Straße wird sich erst später etwas ändern. Dort soll eine neue Kita mit 95 Plätzen entstehen. Derzeit werde ein Betreiber gesucht, sagt Moritz. Auf den noch freien Flächen soll ein namhafter Bauherr ebenfalls Mietwohnungen für Normalverdiener errichten, also die Wohnungen schaffen, die besonders fehlen. Auf diesen Flächen müssen aber noch unterirdische Leitungen aus den Zeiten der früheren Bebauung entfernt werden; "Tiefen-Enttrümmerung" heißt das. Alles in allem sollen dort noch einmal rund 200 Wohnungen entstehen, auch einige Einfamilienhäuser seien denkbar. Die Investitionssumme des Gesamtvorhabens schätzt Moritz auf rund 80 Millionen Euro.

Moritz und seine Partner wollen mit dem Quartier aber auch ein ökologisches Vorzeige-Objekt schaffen, eine klimaneutrale Infrastruktur. Zunächst ist ein kleines Blockheizkraftwerk vorgesehen, Photovoltaik soll eingesetzt werden und möglicherweise auch Geothermie. Für letzteres ist aber eine Abstimmung mit dem Wasserverband erforderlich - im Grundwasser unter Erkner gibt es Schadstoffe, die in Schach gehalten werden müssen.

Die Senatsverwaltung verweist in einer Pressemitteilung auf die günstige Lage des Objekts. Der Standort sei zehn Minuten vom östlichen Berliner Ring entfernt, der S- und Regionalbahnhof in Erkner in zehn Fußminuten zu erreichen. Moritz rechnet denn auch damit, dass sich das neue Quartier stark mit Erkner vermischt, auch hinsichtlich Kita- und Schulbesuch. Die nächste Grundschule in Rahnsdorf ist die in den Püttbergen, das nächste Gymnasium das in Friedrichshagen.