Polizeibericht Schwedt vom 27.06.2017

Angermünde. Einen unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Autofahrer hat die Polizei am Sonntagabend in Angermünde aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten hatten den 20-Jährigen in der Gartenstraße angehalten. Ein erster Alkoholtest ergab 0,76 Promille, der Drogentest war positiv. Wenig später erwischte es einen 21 Jahre alten Radfahrer in der Templiner Straße, bei dem 2,01 Promille gemessen wurden. In Milmersdorf hatten Polizisten bereits am frühen Nachmittag ein Näschen bewiesen. Sie stoppten in der Betonstraße einen 29-jährigen Autofahrer, der ebenfalls berauscht unterwegs war. Er stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Jugendlicherandalieren

Schwedt. Ein Dutzend Jugendliche, die in der ehemaligen Berufsschule in der Passower Chaussee in Schwedt randaliert haben, müssen sich nun wegen Hausfriedensbruchs und Dachbeschädigung verantworten. Zeugen hatten die Polizei am Sonntagnachmittag alarmiert. Die Beamten entdeckten die zwei Mädchen und zehn Jungen im Alter von 13 bis 21 Jahren, die die Schmierereien und Zerstörungen in dem leerstehenden Haus zugaben.

Bierfass-Diebewerfen Flaschen

Schwedt. Mit einem leeren Bierfass wollten sich zwei Männer am Sonnabendmorgen in Schwedt davonmachen. Passanten, die das sahen und sie daraufhin ansprachen, wurden von den 21 und 22 Jahre alten Dieben mit Flaschen beworfen. Glücklicherweise trafen sie niemanden. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.