Polizeibericht Eberswalde vom 27.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584534/

Britz. Eine dreiste Diebin hat eine Rentnerin in Britz in deren eigenem Haus bestohlen. Als die Bewohnerin gerade Mittagsruhe hielt, sah sie, wie die „Besucherin“ aus dem Wohnzimmer kam. Die fremde Frau sagte nur „Keiner da“ und verschwand. Als sich die Seniorin in den Räumen umsah, musste sie feststellen, dass Bargeld und Schmuckstücke fehlten. Die Polizei rät nach diesem Fall erneut, Türen auch abzuschließen, wenn man zu Hause ist. Das gelte besonders, wenn eine Klinke von außen angebracht ist. Zudem sollten keine Schlüssel an der Eingangstür hängen, wenn man auf dem Grundstück arbeitet. Auch diese Gelegenheiten nutzen Diebe gern, wenn sie auf Besorgungstour sind, so ein Polizeisprecher.

19-jähriger Fahrerschwer verletzt

Bernau. Bei einem Unfall auf der Schwanebecker Chaussee in Bernau ist am Sonntagnachmittagein 19 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Er war kurz vor 16 Uhr innerhalb einer Fahrzeugkolonne Richtung Berlin unterwegs, als er mit seinem Mercedes nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der junge Mann klettert noch aus dem Auto und brach dann zusammen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Berlin-Buch geflogen. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Schwanebecker Chaussee gesperrt werden.

Bootsmotorverschwunden

Altenhof. Um möglichst ungestört den Außenbordmotor demontieren zu können, haben Diebe in der Nacht zum Sonntag am Werbellinsee die Leinen eines Sportbootes durchschnitten und das Boot zu einer abgelegenen Stelle geschafft. Sie verschwanden mit der 25 PS starken Maschine. Der Schaden liegt bei rund 5500 Euro.

Einbrecher nehmenBargeld mit

Bernau. Bargeld haben Einbrecher in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lohmühlenstraße in Bernau erbeutet. Sie waren am Sonnabend in der Zeit von 2.30 Uhr bis 10.30 Uhr eingedrungen. Der Schaden, den sie hinterließen, liegt im vierstelligen Bereich.