Polizeibericht Seelow vom 27.06.2017

Treplin. Ein Lkw-Fahrer hat am Sonnabendnachmittag in der Trepliner Lindenstraße eine Beschädigung des Fensters der Beifahrerseite festgestellt. Der Fahrer blieb unverletzt. Da ein Zeuge meinte, den Lauf eines waffenähnlichen Gegenstandes aus einem Fenster gesehen zu haben und ein Zusammenhang nicht auszuschließen war, wurde die Polizei verständigt. Die Beamten suchten das entsprechende Haus auf und trafen auf kooperative Bewohner. Waffen fanden sich nicht. Beim Absuchen des beschädigten Fahrzeuges und des Standortes fanden die Polizisten auch kein Projektil. Die Kripo leitete Ermittlungen zum Verstoß gegen das Waffengesetz, wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung ein. Diese sind noch nicht abgeschlossen.

Polizei warnt vorBetrügerbande

Seelow.Zeugen haben am Montag eine Gruppe von jungen Leuten beobachtet, die in verschiedenen Supermärkten sowie im Seelower Einkaufsgebiet Spenden gesammelt haben. Die offenbar ausländischen Sammler gaben vor, taubstumm zu sein und forderten auch Unterschriften für ihre Sammlung. Die Zeugen gaben bei der Polizei an, dass die Spendensammler, die mit einem grauen Kleinbus mit Teltow-Fläminger Kennzeichen angereist waren, im Fahrzeug plötzlich von ihrer Taubstummheit befreit waren und sich munter unterhielten. Die Polizei warnt vor solchen Sammlern. Kürzlich war eine ähnliche Gruppe mit einem blauen Transporter angezeigt worden.

Einbruch in Scheune festgestellt

Heinrichsdorf. Am Sonntagmittag hatten die Besitzerin eines Grundstücks in Heinrichsdorf festgestellt, dass unbekannte Täter die Scheune aufgebrochen hatten. Derzeit ist noch unklar, ob etwas fehlt. Das Schloss an der Haustür ist unbrauchbar. Wahrscheinlich hatten Unbekannte versucht, die Tür zum derzeit unbewohnten Haus zu öffnen. Zur Schadenshöhe liegen keine Angaben vor.