Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 27.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584537/

Am späten Sonntagabend haben Anwohner der Güldendorfer Straße die Polizei alarmiert, weil ein Unbekannter versuchte, auf Grundstücke dort zu gelangen. Polizisten stellten kurz darauf einen 43 Jahre alten Mann. In seinem Rucksack befand sich Einbruchswerkzeug. Diebesgut hatte er noch nicht dabei. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen.

Ermittlungen nach möglichem Schuss

Ein Lkw-Fahrer, der am Sonnabend in Treplin an der Lindenstraße parkte, bemerkt am Fenster der Beifahrerseite seines Lasters eine Beschädigung. Zudem meinte er, den Lauf eines waffenähnlichen Gegenstandes gesehen zu haben. Polizeibeamte durchsuchten das entsprechende Haus, fanden aber weder Waffen noch ein Projektil. Trotzdem wurden Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Versuchs der Körperverletzung eingeleitet.

Alarm wegen Feuerschale

Ein vermeintlicher Schuppenbrand am Clara-Zetkin-Ring wurde der Feuerwehr am Sonntag um 20.15 Uhr gemeldet. Doch es handelte sich lediglich um ein Feuer in einer Feuerschale. Die Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen ausgerückt war, konnte den Einsatz nach wenigen Minuten beenden.

Ein Blitzer steht heute unter anderem am Platanenweg in Richtung Klingetal. Am Mittwoch wird auf der Friedrich-Hegel-Straße in Richtung Karl-Liebknecht-Straße geblitzt.

Feuerwehr

Blitzer