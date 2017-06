Polizeibericht Freienwalde vom 27.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neulewin. Am Sonntagmittag hat die Besitzerin eines Grundstücks in Heinrichsdorf festgestellt, dass unbekannte Täter dort eine Scheune aufgebrochen hatten. Derzeit ist noch unklar, ob etwas fehlt. Das Schloss an der Haustür ist unbrauchbar. Offensichtlich hatten die unbekannten Täter versucht, die Tür zum derzeit unbewohnten Haus zu öffnen. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.

Diebstahl während der Mittagsruhe

Britz. Während eine Rentnerin in ihrem Haus an der Britzer Dorfstraße Mittagsruhe hielt, ist am Donnerstag eine Unbekannte dort eingedrungen. Die Hausbewohnerin sah gegen 13.30 Uhr eine fremde Frau aus dem Wohnzimmer kommen, die in akzentfrei „Keiner da“ sagte und verschwand, berichtete die Polizei am Montag. Bargeld und Schmuckstücke fehlten anschließend.