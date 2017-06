Polizeibericht Neuruppin vom 27.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (moz) Protzen (RA) Die Polizei war am Sonntagmittag in Protzenunterwegs, als dort auch die meisten Festivalgäste abreisten. An der Dorfstraße kontrollierte sie einen Opel-Fahrer, der mit 0,5 Promille am Steuer saß. Ihm wurde die Weiterfahrt verboten. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei und einem Monat Fahrverbot rechnen. Die gleichen Sanktionen drohen auch einem 32-jährigen Hyundai-Fahrer. Bei der Kontrolle an der Mühlenbergstraße fielen den Beamten „drogenkonsumtypische Auffallerscheinungen“ auf, wie es im Polizeibericht heißt. Nach einer entsprechenden Belehrung gab der Fahrer zu, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ebenfalls die Weiterfahrt untersagt. Einen anderen Fahrer musste sich auch eine 35-Jährige suchen. Sie pustete bei der Polizeikontrolle um 12.15 Uhr an der Mühlenbergstraße 1,17 Promille. Sie musste neben ihremFührerschein auch noch eine Blutprobe abgeben.