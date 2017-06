OSZ-Sporthalle kurz nach Schuljahresbeginn fertig

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Wenige Tage nach Beginn des neuen Schuljahres soll der Neubau der Sporthalle am Oberstufenzentrum in Nauen wieder offiziell eingeweiht werden. Das betonte Havellands Landrat Roger Lewandowski (CDU) während der Sitzung des Kreistags am Montag in Rathenow.