Lustiges mit Luther

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Immer dieser Martin Luther. Im Jahr 500 nach dem Thesenanschlag kommt das reich subventionierte Gedenken an den Reformator einem Anschlag aufs Gemüt gleich. Jedenfalls für alle, die es nicht so mit der Religion haben. Es luthert an allen Ecken und Enden; in Theatern, Museen und Konzerthallen, in Buchhandlungen und Souvenirläden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584542/

Im Herbst mischen auch noch die Frankfurter Kleist-Festtage mit. Allerdings vermeiden die Programmmacher klug alle Klischees, indem sie das Konstruierte an dem Gedenken offensiv in den Fokus rücken. Luther und Frankfurt (Oder), das einstige Zentrum der Gegenreformation? "Hier war Luther nie", so ist das Festival betitelt, das an elf Tagen im Oktober stattfindet.

Warum dann überhaupt der Bezug? Dass der Bogen vom Reformator zu Heinrich von Kleist ein naheliegender ist, erklärt Hannah Lotte Lund, Direktorin des Kleist-Museums, am Dienstag bei der Programmvorstellung. Das Religiöse komme "in fast allen seinen Werken vor".

Bei einer Reihe von Kleist-Inszenierungen lässt sich das auf Stichhaltigkeit überprüfen. Am 11. Oktober gastiert das Deutsche Nationaltheater Weimar mit Regisseur Jan Neumanns Inszenierung von "Der zerbrochene Krug" im Kleist Forum. Das Hans Otto Theater spielt am 13. Oktober "Der Prinz von Homburg", das erst wenige Tage vorher in Potsdam Premiere feiern soll.

Im Kleist-Museum stellt die Sonderausstellung "Worte, Worte, nichts als Worte" Verbindungen zwischen den Sprachartisten Luther und Kleist heraus. Denn wir zitieren heute im Alltag in einem fort Luther, ohne es zu merken, wie Hannah Lotte Lund und ihre Stellvertreterin Anette Handke betonen. Feuereifer, Machtwort und Blutgeld - alles Luther-Deutsch. Auch Kleist hatte es mit den Sprachspielen.

Zur Eröffnung am 5. Oktober wird in gewohnter Weise ein Stück der amtierenden Kleist-Förderpreis-Trägerin gezeigt. Franziska vom Heedes "Tod Für Eins Achtzig Geld" erhielt in der Inszenierung des Schauspiels Hannover bei den Ruhrfestspielen überwältigende Kritiken. Jetzt kommt das Stück, das mit einem begehbaren Supermarkt-Bühnenbild als kritische Auseinandersetzung mit der Konsumgesellschaft konzipiert ist, nach Frankfurt.

Für einen Liederabend mit Dominique Horwitz am 14. Oktober lässt Florian Vogel, Künstlerischer Leiter des Kleist Forums, alte Kontakte spielen. Den Sänger und Schauspieler hat er während seiner Zeit als Dramaturg am Schauspielhaus Hamburg kennengelernt. Horwitz interpretiert nun mit einer siebenköpfigen Band Lieder aus Oper, Rock, Pop und Jazz, die um den Teufel kreisen. "Me And The Devil" ist quasi Exzerpt und Erweiterung des Musiktheaters "The Black Rider" zugleich, das in den frühen 90er-Jahren am Hamburger Thalia Theater lief. Die Verantwortlichen damals waren keine Geringeren als Sänger Tom Waits und Regisseur Robert Wilson.

Mehrere Filmabende sind der Reformation und ihrem Fortwirken gewidmet. Der Berliner Pianist Stephan Graf von Bothmer wird live in der Frankfurter Konzerthalle in die Orgel-Manuale greifen, wenn dort am 7. Oktober der Stummfilm "Luther" von 1927 vorgeführt wird. Der derzeit erfolgreichste Stummfilmmusiker zu Gast in Frankfurt - ein Abend für Cineasten.

Weitere Programme haben mal mehr, mal weniger mit Kleist und Luther zu tun. Poetry Slammer meditieren über Glaubensfragen, Thomas Thieme liest Bertolt Brechts "Das Leben des Galilei" und Jan Christof Scheibe gestaltet eine Musik-Comedy-Show. Es sei "das lustigste Programm für die Kleist-Festtage, das wir je hatten", wirbt Florian Vogel. "Und das mit Luther!"

5.-15. Oktober: Kleist Forum, Kleist-Museum, Konzerthalle C. P. E. Bach, St.-Gertraud-Kirche; Frankfurt, Programm: www.kleistfesttage.de