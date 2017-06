artikel-ansicht/dg/0/

Tychy (dpa) Deutschlands Nachwuchs-Fußballer haben sich bei der U21-Europameisterschaft in Polen ins Finale gekämpft. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz setzte sich am Abend in Tychy aber erst mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen England durch. Nach der Verlängerung stand es 2:2. Deutschland stand bislang 1982 und 2009 im Endspiel einer U21-EM und konnte 2009 den Titel gewinnen.