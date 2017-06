Kolumbianische Farc-Guerilla offiziell entwaffnet

artikel-ansicht/dg/0/

Mesetas (dpa) Nach über 50 Jahren des bewaffneten Kampfes hat die linke Guerillaorganisation Farc in Kolumbien offiziell die Waffen niedergelegt. Die 6803 Kämpfer hätten den Vereinten Nationen ihre 7132 Waffen übergeben, sagte der UN-Missionschef Jean Arnault am Dienstag bei einer Zeremonie in Mesetas, an der auch Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos und Farc-Chef Rodrigo Londoño teilnahmen.

"Die Farc verpflichten sich, die Wahrheit zu sagen und Wiedergutmachung zu leisten. Es wird Gerechtigkeit und Garantien für alle Opfer geben", schrieb Santos auf Twitter. "Dieser Frieden ermöglicht bessere Bildung, Gesundheitsversorgung, Wohnraum und mehr Chancen für die Kolumbianer."

Santos hatte für seine Bemühungen um ein Ende des jahrzehntelangen Konflikts 2016 den Friedensnobelpreis zugesprochen bekommen. Die Waffen sollen eingeschmolzen und so als Baumaterial verwendet werden für Friedensmahnmale in Kolumbien, in New York am Sitz der Vereinten Nationen und in Havanna, dem Ort der fast vierjährigen Friedensverhandlungen.