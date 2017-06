Zurück an die Spitze gesegelt

artikel-ansicht/dg/0/

Joachimsthal (RA) Auf zur letzten großen Punkte-Regatta zum Askaniercup am Werbellinsee hieß am Wochenende für 99 Segler der Opti-Klassen A, B, C. Aus allen brandenburgischen Clubs, aus Berlin, Schleswig-Holstein und Niedersachsen reisten die Talente an, so auch ein Trio des Segelclubs Lindow.