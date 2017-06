artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584554/

Bevor Jesse mit Unterstützung feierlich die Flagge hisste, erinnerte Petzold in seiner Rede an all jene Menschen, in deren Ländern eine andere Sexualität noch unter Strafe steht. Zuvor hatte Ilona Bubeck in ihrer Rede allen Unterstützern des Regenbogencafes gedankt. Hans Kramer regte an, seine im Brandenburger Landtag gezeigte Ausstellung "§175- Geschichten und Schicksale" im Rathaus zu zeigen. Auf Initiative des Regenbogencafes Falkensee im interkulturellen Zentrum in der B80, setzt die Stadt Falkensee mit dem Hissen der Fahne ein Zeichen. Die Regenbogenfahne steht für eine offene Gesellschaft. Sie soll zeigen, hier sind Menschen unterschiedlichster Lebensweisen und Herkunft willkommen , so die Veranstalter.

Zum Hintergrund: Der Christopher Street Day (CSD) erinnert an den ersten bekanntgewordenen Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten in den USA. Am 28.06.1969 fand in New York der sogenannte Stonewall-Aufstand statt, benannt nach der Bar Stonewall Inn. Der Aufstand, im Bezirk Green Village, richtete sich zunächst gegen die Polizeiwillkür gegen Homosexuelle. Inzwischen ist der CSD sowohl Fest,- als auch Demonstrationstag gegen die Ausgrenzung von Homosexuellen, Transgendern und Asexuellen. Die Bezeichnung CSD ist übrigens nur im deutschsprachigen Raum üblich. In englischsprachigen Ländern ist er als Gay Pride bekannt.

Regenbogenflagge weht: Falkensee zeigt Farbe