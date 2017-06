Der letzte öffentliche Akt

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Im neuen Wohngebiet Konrad-Zuse-Straße/Schönower Chaussee ist am Dienstag ein weiteres Mal der symbolische erste Spatenstich ausgeführt worden. Damit fiel der Startschuss zur Herstellung der letzten Erschließungsstraße. Sie trägt den Namen Marga-Faulstich-Straße.

Entlang der Konrad-Zuse- und der Emmy-Noether-Straße stehen bereits 29 Einfamilienhäuser und ein Getränkemarkt. Insgesamt 48 Grundstücke sind auf dem 4,72 Hektar großen Areal ausgewiesen - 46 für Einfamilienhäuser und entlang der Schönower Chaussee ein 1,2 Hektar großes Grundstück für geplante sechs Wohnblöcke. "Wir befinden uns in der Endphase. 27 Jahre nach der Wende ist es gelungen, ein weiteres ehemaliges militärisches Gebiet mitten in der Stadt zu entwickeln", freut sich Bernaus Bürgermeister André Stahl (Linke) am Dienstag.

Er lässt noch einmal die Geschichte des Areals Revue passieren. Seinen Anfang nahm das einstige Wohngebiet für Wehrmachtsoffiziere und deren Familien im Jahre 1936, als nach den Plänen des Berliner Architekten Peter Paul Seeberger mehrere Häuser gebaut wurden. Nach dem 2. Weltkrieg nutzte die Sowjetarmee den Bereich - wiederum als Wohnort für Offiziersfamilien. Dazu wurden zwei weitere Plattenbau-Wohnblöcke errichtet.

Ein Jahr nach dem Abzug der GUS-Truppen 1994 wurden alle Grundstücke an die Alteigentümer zurückgegeben. Auch die Stadt Bernau und die städtische Gesellschaft GeWoBau bekamen ihre Grundstücke zurück, wie auch sechs weitere Alteigentümer. Es dauerte 17 Jahre, bis es Dank der Initiative von GeWoBau-Geschäftsführer Hans-Udo Kretschel gelang, alle Grundstücke zusammenzuführen - in das Eigentum der GeWoBau und der ebenfalls städtischen Gesellschaft STAB Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH.

Die zunächst vorgesehene Nutzung des 4,72 Hektar großen Gebietes für Gewerbeansiedlungen erwies sich als nicht wirtschaftlich. Anfang 2013 wurde dann ein neuer Bebauungsplan aufgestellt, der nun eine Nutzung zu Wohnzwecken bestimmte. Die Vermarktung der 48 Grundstücke begann Mitte 2014. Der Preis von 109 Euro pro Quadratmeter bei einer Einfamilienhausbebauung sei damals "ambitioniert" gewesen, heute dagegen wegen der großen Immobiliennachfrage in Bernau günstig, weiß STAB-Geschäftsführer Thomas Rebs. Gleiches treffe für das Grundstück an der Schönower Chaussee zu, auf dem sechs Wohnblöcke entstehen sollen. "Beim Geschosswohnungsbau liegen die Grundstückspreise höher, sind mit 150 Euro je Quadratmeter jetzt aber auch günstig", sagt Thomas Rebs. GeWoBau-Geschäftsführer Hans-Udo Kretschel ergänzt: "Wir haben die Grundstücke nicht meistbietend angeboten. Wir wollten als kommunale Gesellschaften nicht als Preistreiber auftreten", stellt er klar. Sebastian Bruch von der BRG Bauregie GmbH Bernau, zugleich für die CDU sachkundiger Einwohner im Stadtentwicklungsausschuss, lobt: "Es sind noch bezahlbare Grundstücke. Das ermöglicht auch jungen Familien, sich ein Eigenheim zu bauen."

Insgesamt 1,5 Millionen Euro hat die Stadt in die Erschließung und die Altlastensanierung des Geländes gesteckt. Die Herstellung der Marga-Faulstich-Straße ist der letzte öffentliche Akt.