Dauerbaustelle schmälert Umsätze

Wenigstens Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb Straßenwesen, der die umstrittene Investition in die Eberswalder Infrastruktur betreut, verbreitet Optimismus. "Seit dem Baubeginn im April sind wir prima vorangekommen und liegen voll im Zeitplan", sagt der Vertreter des Auftraggebers, der die Baukosten mit 1,5 Millionen Euro angibt. Gerade würden die Borde gesetzt, dann käme die Tragschicht dran und danach gehe es an den ersten Gehweg. Alles sehe danach aus, dass die vorgesehene Bauzeit von einem Jahr eingehalten werden könne.

"Immerhin ist ständig Bewegung auf der Baustelle", betont Jana Timm-Retzlaff, die für die Rathauspassage als Centermanagerin verantwortlich ist. Selbst an manchen Sonnabenden werde dort geschuftet. "Dennoch ist festzuhalten, dass sich die weiträumigen Straßensperrungen definitiv auf den Einzelhandel im Einkaufszentrum auswirken", sagt die Centermanagerin. Auf die weitere Erreichbarkeit der Geschäfte sei inzwischen unter anderem mit zwei Großplakaten hingewiesen worden, die am Kranbauberg an der Eberswalder Straße und in einer Bushaltestelle an der Friedrich-Ebert-Straße zu sehen waren. "Wir werden diese Aktionen mehrfach wiederholen. Das nächste Mal sind die Standorte für die Zeit vom 11. bis 31. August gebucht", kündigt Jana Timm-Retzlaff an. Weitere Marketingvorhaben würden gerade in Zusammenarbeit mit den Mietern vorbereitet. "Anfang Juli werden wir überdies unseren neuen Internetauftritt starten und von da ab auch auf Facebook präsent sein", stellt die Centermanagerin in Aussicht. Auf den Weiterbetrieb des Parkhauses werde mit einem Banner über dem Eingang der Rathauspassage hingewiesen.

"Das alles ist wichtig, reicht aber noch lange nicht", urteilt Gaby Grimm, die in der Rathauspassage das Schuhgeschäft Schubidu und im AltstadtCarrée das Schuhhaus Grimm betreibt. Landesbetrieb und Stadtverwaltung seien aufgerufen, den Händlern ihr schweres Los zumindest teilweise zu erleichtern. "Warum müssen an der Eisenbahnstraße auf Höhe des ehemaligen RAW und in Nordend Schilder stehen, auf denen irreführenderweise das Wort Zentrum durchgestrichen ist?", fragt die Unternehmerin. Wer dieser Angabe vertraue, werde im großen Bogen um Rathauspassage und AltstadtCarrée herumgeführt. Ein gut sichtbar platzierter Hinweis, dass die Geschäfte nach wie vor geöffnet seien, würde Abhilfe schaffen, ohne viel Geld zu kosten,

Bei Strumpfwaren Pirwas hat die Inhaberin Bianca Pirwas vor allem mit Einbußen bei der Laufkundschaft zu kämpfen. Gerade Ältere würden den Weg ins Zentrum scheuen, weil die Baustelle auf sie abschreckend wirke. "Ich habe schon vor Baubeginn die Stundenzahl meiner Verkäuferin reduziert, weil ich geahnt habe, was auf uns zukommt: viel mehr Ruhe, als wir brauchen", sagt sie.

Hingegen hat Verkäuferin Susann Günzel vom Spielzeugladen Kinderparadies erleichtert festgestellt, dass der Umsatz bisher nicht ganz so stark zurückgegangen sei, wie zunächst befürchtet worden war. "Dennoch wünschen wir uns, dass weiter zügig gebaut wird", sagt sie.

Im Aroma-Café kritisiert die Inhaberin Stefanie Thilo, dass die Rathauspassage zu einer Insel auf einer Baustelle geworden sei. "Warum die Kreuzung unbedingt erneuert werden muss, erschließt sich mir noch immer nicht", gibt die Geschäftsfrau zu. Das Schlimmste käme erst noch - wenn die Zufahrt zum Parkdeck gesperrt werden müsse. "Keiner sagt uns, wie lange das dauern wird und wann es so weit ist", sagt Stefanie Thilo.

Im Landesbetrieb entgegnet Hans-Jürgen Otto, dass diese Phase etwa eine Woche dauern soll. "Den Termin sprechen wir gerade ab. Aber wir werden das Parkhaus nicht zum Weihnachtsgeschäft im November und Oktober dicht machen", verspricht er.