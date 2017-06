Zwölfjährige nimmt Drogen

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Am Internationalen Tag gegen Drogenmissbrauch hatte der Karthausclub am Montag zum Themen-Café in die Clubräume in Schwedt eingeladen. Hat Schwedt ein Drogenproblem?

"Die Problematik wird in Schwedt immer größer", sagt Franziska Gabriel, die Leiterin der Beratungs- und Kontaktstelle für präventiven Jugendschutz im Klub, "und es betrifft immer jüngere Menschen." Sie berichtet von einer Zwölfjährigen, die ersten Kontakt mit Drogen hatte. Als Jugendeinrichtung sei der Karthausclub nah dran an den Jugendlichen. "Zu uns kommen sie eher mit ihren Problemen als zu ihren Eltern oder Lehrern." Es gebe viele Abhängige, die es aber nicht öffentlich zeigen. Der präventive Jugendschutz richte sich aber nicht nur an jugendliche Drogenabhängige, sondern vermittle auch gesunde Lebensweise, Taktiken gegen Mobbing und vieles andere.

Woran macht Franziska Gabriel ihre Aussage fest, dass es ein massives Drogenproblem in der Oderstadt gibt? Sie verweist auf Informationen aus sozialen Medien wie Facebook und Polizeiberichte in Zeitungen. Außerdem arbeitet der Klub eng mit Schulsozialarbeitern zusammen. Daraus resultiere das Hintergrundwissen über das, was an den Schulen passiert.

Am Montag hat eine Schwedter Mutter Franziska Gabriel per Mail über den Tod ihres 2012 verstorbenen Sohnes informiert. Seine Drogenkarriere in der Kurzfassung seiner Mutter: "Cannabis-Erstkontakt mit 16 am Gauß-Gymnasium. Abitur, Festigung des Drogenmissbrauchs als Azubi (Mechatroniker in Schwedter Lehrbetrieb in Verbundausbildung mit OSZ-Barnim II und UBV-Prenzlau). Die Dealer waren immer und überall. Ich habe irgendwann versäumt, rechtzeitig NEIN zu sagen. Ausbildungsabbruch zugunsten eines ungestörten Drogenkonsums. In Berlin auf der Straße lebend. Selbsteinweisung in eine Entzugsklinik zum kalten Entzug. Er war jetzt clean und wieder zu Hause."

Es seien Wahnvorstellungen ("Drogenpsychosen") aufgetreten, eine Einweisung in die Psychiatrie folgte. "Entlassung nach sechs Wochen mit uneingeschränkter Gesundschreibung (Fehldiagnose!) ohne jegliche therapeutische Nachsorge. Neustart in eine neue Berufsausbildung. Erneut Auftreten von Wahnvorstellungen - Suizid. Mein Sohn wurde nur 22 Jahre alt. Er war mein einziges Kind."

Früher vertickten Dealer ihren Stoff gleich hinterm Schulzaun an Minderjährige. Hat sich das geändert? "Ich persönlich habe das nicht erlebt, weiß aber, dass das früher häufig passiert ist", sagt Franziska Gabriel. Mittlerweile verziehen sich Drogenhändler in stillere, entlegenere Orte, wo sie nicht ganz so auffallen. Vor zweieinhalb Jahren beispielsweise ins zeitweilig stillgelegte Parkhaus neben dem Karthausclub. Mit der Polizei wären Klubmitglieder dort Streife gelaufen, hätten das Gespräch gesucht, um die Drogendeals zu unterbinden. Schließlich sei die Polizei eingeschritten.

Seit Jahren setzen Polizei und Landeskriminalamt die Schwedter Szene unter Druck. Im bis dahin größten Schwedter Drogenprozess verurteilte das Landgericht in Frankfurt (Oder) 2012 fünf Angeklagte zu Haftstrafen wegen Drogenbesitzes und -handels. Zwei Kilo Mariuhana (damaliger Verkaufswert 10000 Euro) und 50 Gramm Kokain (2000 Eu-ro) hatte die Polizei bei ihnen gefunden. Der Haupttäter stammt aus Schwedt. Er gilt damals als ehemaliger Angehöriger von Rockerbanden wie Gremium und Hells Angels. Anlauf- und Treffpunkt sowie Umschlagplatz für den Drogenhandel in und über Schwedt hinaus soll ein ehemaliges Tattoostudio im Camp gewesen sein.

2013 bekommt ein 24-Jähriger ein Jahr Knast, weil er doppelt so schnell wie erlaubt mit dem Auto zur Arbeit fuhr und einen 58-jährigen Radfahrer dabei in den Tod riss. Der in der Boulevardpresse als "Schwedter Todesfahrer" benannte Mann saß alkoholisiert, bekifft und zugekokst am Steuer. Bis heute stellt die Uckermark-Polizei oft Autofahrer, nicht selten Jugendliche, die berauscht hinterm Steuer sitzen.

2015 berichteten soziale Netzwerke über einen "florierenden Drogenhandel" in der Stadt. Dort wurde behauptet, es gebe "diverse Lokalitäten, wo ... massenhaft Drogen konsumiert werden". Im selben Jahr gehen den Ermittlern in Angermünde und Schwedt zwei Rocker ins Netz. Sie werden verhaftet. Neben Waffen und Bargeld sind sie auch im Besitz illegaler Drogen. Außerdem werden zwei Cannabis-Plantagen entdeckt. 16 Objekte in den beiden Städten durchsucht die Polizei. Darunter das Clubhaus des Red Devils MC Uckermark in Schwedt. Die Rocker sowie weitere Personen sollen über mehrere Jahre in Angermünde und Umland mit illegalen Drogen gehandelt und dabei eine Vormachtstellung im regionalen Rauschgifthandel aufgebaut haben.

Nächste Razzia im Rockermilieu in Schwedt im April 2016: Ein 28 Jahre alter Mann wird verhaftet. Bei Razzien in dessen Clubhaus sowie in Rockerwohnungen in der Oderstadt und in Berlin werden neben Hieb- und Stichwaffen wieder Drogen gefunden.

Angesichts jüngster Drogenberichte und der Schwedter Drogengeschichte sind Präventionstage wie der im Karthausclub offensichtlich unverzichtbar. Den spannenden Aufklärungsvortrag über Drogenmissbrauch, dessen Folgen für Geist und Körper, die Lesung der Erfahrungsberichte von Drogenabhängigen und die Rauschbrillentests erlebten allerdings nur eine Handvoll Schulsozialarbeiter aus der Stadt und wenige andere Gäste mit. Darunter befand sich kein einziger Jugendlicher. Wird das Schwedter Drogenproblem nun übertrieben oder in der Stadt und an Schulen nicht ernst genommen?