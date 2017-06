artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bis tief in die Nacht haben sie gefeiert, die 91 Abiturienten des Eisenhüttenstädter Albert-Schweitzer-Gymnasiums. Nicht ohne Grund, jetzt haben sie die Allgemeine Hochschulreife. Studium oder Ausbildung folgen als nächstes Abenteuer. Doch nicht nur ihr Leben wird sich verändern, auch in ihrer Schule tut sich etwas.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584560/

"Der Landkreis Oder-Spree investiert in vorbildlicher Weise in die Bildung." Dieses Lob gab es am Wochenende vom Schulleiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG), Roland Görlitz, der das in seiner Festrede explizit betonte. Mehrere Millionen Euro sind in der Vergangenheit bereits in die weiterbildenden Schulen in Eisenhüttenstadt geflossen - also in die Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe und in das Albert-Schweitzer-Gymnasium. Träger dieser Bildungseinrichtungen ist der Kreis.

Neben der Sanierung der denkmalgeschützten Gesamtschule, wurde unter anderem auch Geld in die Errichtung einer neuen und modernen Turnhalle für das Gymnasium gesteckt. Doch die Schüler an der Diehloer Straße sehnten sich nach mehr. Das klang auch bei der Rede an, die die Absolventen Nina Schimke, Till Wachsmann und Julius Mehlhose im Friedrich-Wolf-Theater hielten. Sie kritisierten, dass in den vergangenen Jahren ein Projekt immer wieder nach hinten geschoben wurde - und meinten damit sicherlich die Sanierung des Schulhofes. Im vergangenen Jahr hatten Angebote, die Unternehmen für die dort zu leistenden Arbeiten gemacht hatten, das möglich Budget überstiegen.

Dabei gleicht dieser Schulhof schon ewig einer Betonwüste. Wohlfühlen können sich die Schüler dort nicht. Das soll sich nun tatsächlich ändern: "Die Arbeiten haben vor wenigen Tagen begonnen, früher als gedacht", erklärt Görlitz in dieser Woche. Grüne Inseln sind beispielsweise auf dem Hof geplant, die Fahrradständer werden an einen anderen, nicht so zentralen Ort versetzt. Und auch der Parkplatz auf dem Sandareal hinter der Asphaltfläche verschwindet. Dort entsteht eine Sportanlage.

"Durch die Sanierung kommt der Verkehr runter vom Hof", nennt der Schulleiter einen weiteren positiven Aspekt. Für die Lehrkräfte gibt es schon jetzt einen anderen Parkplatz. Und seitdem das Abitur in der zwölften und nicht mehr in der 13. Klassenstufe abgelegt wird, kommen nach Angaben der Schule auch weniger Jugendliche mit einem Pkw zum Unterricht. Da würden die vorhandenen Stellplätze ausreichen. Zunächst einmal werden erst bestimmte Gebäudeteile trockengelegt. Dafür wiederum müssen etliche Zentimeter Asphalt abgetragen werden. "Die Schicht ist über die Jahre gewachsen, sogar eine Treppenstufe ist dadurch schon verschwunden", weiß Roland Görlitz.

Doch momentan findet ja noch regulärer Unterricht statt. Wo sollen sich die Schüler dann in den Pausen aufhalten? Den Schulhof - oder vielmehr die Baustelle - können sie bald nicht mehr nutzen. Aber die Schulleitung sieht darin kein Problem. Vor der Schule, an der Diehloer Straße, befindet sich eine große Rasenfläche, die dann zum Aufenthalt dienen wird. Schon jetzt verbringen einige dort die freie Zeit.

Der Schulhof ist übrigens nicht das Einzige, was sich verändert. In den Sommerferien beginnt im Hauptgebäude die Grundinstandsetzung auf der mittleren Etage. In der Aula soll zudem die Heizungsanlage erneuert werden. Aber auch in den Häusern II und III bleibt es nicht ruhig. Dort werden Elektroanlagen modernisiert und das Brandschutzkonzept umgesetzt. Und noch eine Baustelle wird aufgemacht, hinter der Turnhalle. Dort ist ein grünes Klassenzimmer geplant. Die Pflanzarbeiten, die auf und rund um den Schulhof zu erledigen sind, werden sich bis ins Jahr 2018 ziehen.

Nutznießer dieser Kreis-Investitionen sind alle Schüler, die jetzt bereits am ASG - wie es in der Mundart der Jugendlichen heißt - lernen und all die, die künftig noch kommen. Und die sind am Eisenhüttenstädter Gymnasium besonders jung. Seit ein paar Jahren nämlich gibt es an der Schule eine Leistungs- und Begabungsklasse. Das heißt, dort lernen die, die sich in der Grundschule bereits durch besondere Leistungen ausgezeichnet haben. Unter den Schülern sind aber nicht nur Eisenhüttenstädter, sondern auch viele aus umliegenden Gemeinden bis hin nach Guben.

"25 Mädchen und Jungen müssen wir jedes Jahr zusammenbekommen, um eine Klasse aufmachen zu können", erklärt der Schulleiter und fügt hinzu: "Ja, diese Schüler gehören in den höheren Stufen oftmals zu den Leistungsstärksten." Wobei es auch unter denen, die tatsächlich erst ab der 7. Klasse aufs Gymnasium wechseln, sehr, sehr starke Schüler gebe, betont Görlitz.

Die Fünftklässler gehören mittlerweile fest zur Familie des Albert-Schweitzer-Gymnasiums. Das zeigte sich auch bei der feierlichen Übergabe der Abiturzeugnisse am vergangenen Wochenende. Neben dem Schulleiter und den Tutoren gehörten auch die Jüngsten zu den Gratulanten. Sie überreichten die Blümchen, die Mädchen machten einen ehrfürchtigen Knicks vor den Absolventen, die Jungen verbeugten sich.

Übrigens wurden an jenem Tag nicht nur die Abiturienten verabschiedet, sondern auch die stellvertretende Schulleiterin Kerstin Paust-Loch. Für sie ist nach diesem Schuljahr Schluss. Sie geht in den Ruhestand. Albert Schweitzer würde sagen: "Wir haben im Leben darum zu ringen, so denkend und so empfindend zu bleiben, wie wir es in der Jugend waren."