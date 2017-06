Ü-35-Preussen bleiben ungeschlagen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Als Brandenburger Meister der Ü 35 nahmen die Fußballer von Preussen Eberswalde am Supercup der besten Mannschaften Deutschlands teil. Dort blieben sie ungeschlagen und belegten Platz 24. Im Kreisfinale ließen sie gegen den FC Hennigsdorf nichts anbrennen und holten nach einem 5:3 im Elfmeterschießen den Titel.

Als amtierender Brandenburg-Meister waren die Ü-35-Fußballer vom FV Preussen Eberwalde beim 12. Deutschen Altherren Supercup der besten Ü-32 -Mannschaften Deutschlands im vogtländischen Kottengrün zu Gast. In der Vorrunde im benachbarten Markneukirchen lief eigentlich alles auf die Erfüllung der Zielstellung von Spielertrainer René Kasch hinaus: "Auch wenn wir nicht in Bestbesetzung antreten, sollte das erstmalige Erreichen des Achtelfinals das Ziel sein", gab der Eberswalder Coach vor.

Nach einem hart erkämpften 0:0 gegen den Bayerischen Vizemeister SV Raigering blieb auch das zweite Spiel gegen den TSV Krefeld-Bockum torlos. Das anschließende souveräne 3:0 gegen die Braunschweiger vom SV Broitzem erbrachte eine hervorragende Ausgangslage für den zweiten Turniertag.

Gegen den VfL Lohbrügge (Hamburg) fehlte nur noch ein Sieg. Bis fünf Minuten vor Schluss hielten die Preussen das ausreichende 1:0. Doch im Bemühen, den kostbaren Vorsprung über die Zeit zu bringen, sorgte eine Unachtsamkeit der bis dahin sattelfesten Abwehr für den Ausgleich der Hamburger. Nach erfolgloser Schlussoffensive blieb nur der undankbare dritte Gruppenplatz. "Wegen einem Gegentor fliegst du hier raus." So fasste der Eberswalder Abwehrchef Thorsten Maerz die Gemütslage der Mannschaft treffend zusammen. Statt Gegner wie Bayern München, Spandauer Kickers oder der spätere Sieger OSC Bremerhaven ging es im anschließenden Trostrunden-Spiel gegen den HSC Hannover.

In dieser Partie hatten die Preussen nicht nur mit ihrer Enttäuschung zu kämpfen, sondern der viel jüngere und sehr laufstarke Gegner ging auch gleich früh in Führung. Latte und Pfosten verhinderten danach lange den Ausgleich, ehe Karsten Zellmer mit seinem zweiten Turniertor zum umjubelten 1:1 die starke kämpferische Aufholjagd belohnte. Im folgenden Elfmeterschießen hielt Preußen-Keeper Lichtenberg gleich drei Strafstöße und sicherte damit seinem Team das Weiterkommen in der Trostrunde. Diese wurde nur noch durch Elfmeterschießen ausgetragen. Hier war dann leider gegen den HSV Barmbek-Uhlenhorst Endstation.

Obwohl in allen Spielen unbesiegt, blieb am Ende nur der 24. Platz von 40 Teilnehmern. Doch spätestens auf der großen Spielerparty am Abend wich die Enttäuschung schnell dem Stolz, unter den besten Teams Deutschlands ungeschlagen geblieben zu sein.

Preussen: Lichtenberg, Maerz, Lehmann, Kries, Michalak, Hellmich, Szecsi, Pospieszny, Urbanowicz, Zellmer, St. Sasse, Finger, Kasch.

In Zühlsdorf hatten die Preussen dann im Kreisfinale der Ü 35 den FC Hennigsdorf zum Gegner. Gut 100 Zuschauer sahen ein Spiel mit wenigen Höhepunkten. Die beste Chance des gesamten Spiels hatten die Preussen drei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit. Zunächst hatte Rico Michalak Pech, dass sein gefühlvoller Versuch von der Strafraumgrenze an die Latte ging. Im Nachschuss aus Nahdistanz scheiterte Torsten Miethe am Hennigsdorfer Schlussmann Sebastian Anders.

"Den hat er gut gehalten", freute sich Teamkollege Olaf Pospieszny, der das Spiel letztendlich entschied. Nachdem es auch in der zehnminütigen Verlängerung keine Tore gab, musste das Elfmeterschießen her. "Da entscheidet das Glück. Und im Gegensatz zum Pokalfinale hatten wir das diesmal nicht", stellte FC-Kapitän Stefan Kloss fest.

Mit ihrem Sieg qualifizierten sich die Preussen für die Landesmeisterschaft. "Da wollen wir wie letztes Jahr den Titel holen", so Pospieszny.

Elfmeterschießen: 1:0 Maerz, Somorjai scheitert an Preussen-Keeper Lichtenberg, 2:0 Lehmann, 2:1 Rudolph, 3:1 Gerner, 3:2 Heilmann, 4:2 Kasch, 4:3 Kloss, 5:3 Pospieszny

Eberswalde: Lichtenberg - Szecsi, Zellmer (65. Kasch), Kries (58. Finger), Miethe, Gerner, Lehmann, Maerz, Michalak, Urbanowicz, Pospieszny