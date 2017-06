Wirrwarr um den IBF-Titel

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Klar nach Punkten gewinnt der Fürstenwalder bei der Bernauer Boxnacht den IBF-Kampf gegen den in Köln lebenden Marokkaner Bilal Messoudi. Joanna Kölln wird jüngste Deutsche Titelträgerin im Profiboxen und der in Bernau geborene Frank Blümle gewinnt über die volle Distanzgegen Mazen Girke.

Große Verwirrung herrschte jedoch einige Tage nach dem Kampf von Profi-Boxer Nick Klappert in Bernau. Der Fürstenwalder sollte eingentlich erstmals seinen IBF International Titel im Superweltergewicht gegen den Kolumbianer Orlen Padilla verteidigen. Doch der bekam kein Visum, so musste kurzfristig Ersatz gesucht werden. Nach Absagen von möglichen Kandiaten aus Ungarn wurde der 21-jährige in Köln lebende Marrokkaner Bilal Messoudi als Gegner gefunden, den Klappert in zwölf Runden nach Punkten besiegte. Somit glaubten der Fürstenwalder Profi sowie sein Vater, Trainer und Manager Hartmut Klappert an eine erfolgreiche Titelverteidigung.

Doch die International Boxing Federation (IBF) hat offensichtlich den Titelstatus des Kampfes anulliert. Auf dem Internetportal "boxrec.com" wurde am Montag Fight ohne den entsprechenden Status geführt. "Wir haben das auch gesehen, aber von der IBF noch nichts Offizielles in dieser Hinsicht bekommen. Nicks Gegner war in Bernau vom Verband bestätigt worden", erklärt Hartmut Klappert. "Wir werden uns nicht an Spekulationen beteiligen und abwarten, was weiter passiert." Womit auch weitere Pläne des Fürstenwalder Boxers erst mal auf Eis liegen dürften.

Es war schon weit nach Mitternacht, als der Fürstenwalder Profiboxer Nick Klappert nach der Urteilsverkündung (117:110, 119:108,117:110) im Kampf gegen Bilal Messoudi geschafft die Arme nach oben riss. "Es war ein hartes Stück Arbeit", sagte er noch im Ring, bevor er seine erste Titelverteidigung feiern wollte. Doch zufrieden war er nicht. "Ich war ganz schön platt. Ich habe vor dem Kampf zu schnell abgenommen um auf mein Wettkampfgewicht zu kommen und am Ende hat mir schon die Kraft gefehlt", gab Klappert zu. Dabei sah es von außen recht gut aus. Klappert setzte die klareren Treffer - ein ums andere Mal.

Recht abwartend waren beide in den Kampf gestartet. "Ich kenne den Gegener überhaupt nicht", sagte Klappert vor dem Kampf. Ein erstes Kennenlernen im Ring also, ein vorsichtiges Abtasten. In der Folge fiel Messoudi durch Tiefschläge auf und bekam in der sechsten Runde eine Verwarnung wegen wiederholtem Kopfstoß. Fast regungslos steckte er harte Treffer von Klappert weg, der diese Momente aber nicht für sich ausnutzte und konsequent nachsetzte. Die Kraft fehlte einfach, gab er später zu. In der zehnten Runde nahm der Marokkaner noch einmal alle Kraft zusammen und starte aggressiv, aber viel zu ungestüm, um Klappert den Titel streitig machen zu können.In der elften Runde wankte Messoudi nach zwei Wirkungstreffern, doch der Fürstenwalder setzte nicht nach. "Ein klasse Kampf, ein würdiger Abschluss der Boxnacht", resümierte Veranstalter Hans Link, das Publikum applaudierte stehend.

So ziemlich alles vom Sekunden-Kampf über hemmungslosen Fäuste-Hagel bis hin zuumstrittenen Entscheidungen des Kampfgerichts - die reichlich erschienenen Zuschauer bekamen einiges geboten. So den Kampf im Supermittelgewicht über sechs Runden des gebürtigen Bernauers Frank Blümle, der eigentlich gegen Mohammed Bekdash um den verkannten WBFed.-Eurasia-Titel boxen sollte. Für den verletzten Bekdash stieg der Berliner Mazen Girke mit über 100 Profikämpfen in den Ring. Am Ende siegte Blümle nach Punkten, wo viele Zuschauer ein Unentschieden gesehen hatten. "Schade, dass es nicht um den Titel ging", kommentierte Blümle, der den Kampf eher vorsichtig gegen den Erfahrenen Gegener über die Runden brachte.

Jüngste Deutsche Meisterin im Profiboxen wurde die Lüneburgerin Joanna Kölln nach der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegenerin Monika Arkania in der siebten von acht Runden im Leichtgewicht. "Ich bin total verspannt in den Ring gegangen", sagte die frischgebackene Titelträgerin glücklich. Dies war im Kampf nicht zu übersehen, auch wenn sie nach Punkten bis zur gegnerischen Aufgabe vorn gelegen haben dürfte.