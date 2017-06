Nach Kratzsch-Rede: Johlige und Meger entsetzt

artikel-ansicht/dg/0/

"Ich finde es beschämend, wie der Kandidat von SPD und Linken mit der ehrenamtlichen Arbeit umgeht. Die LWN stellt in fast allen Ortsteilen der Stadt Nauen die Ortsvorsteher und Ortsbeiräte - und das seit der Gemeindegebietsreform 2003. Darauf sind wir stolz. Uns als einen ,bunt zusammengewürfelten Haufen' zu bezeichnen, ist respektlos. Wir als LWN sind tolerant gegenüber der Kernstadt. Das ist der Unterschied. Wir wollen die noch vorhandenen Gräben zwischen den Ortsteilen und der Kernstadt schließen, Herr Kratzsch will diese offensichtlich verstärken. Ein Bürgermeister der Stadt Nauen muss aber für alle da sein. Ich bin das, Herr Kratzsch anscheinend nicht", sagte etwa Manuel Meger, der zudem darauf verwies, dass die LWN+Bauern-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung mittlerweile die meisten Anfragen und Anträge eingebracht hat, "aber das wollen die etablierten Parteien wohl nicht hören".

Auch Eckart Johlige wies die Kritik entschieden zurück. Der CDU-Politiker wisse nicht, was Kratzsch geritten habe. "Ich bin fast schon entsetzt", sagte er. Johlige habe sich "erstaunt und überrascht" gezeigt, vor allem im Hinblick auf das in seinem Wahlprogramm verankerte Thema sozialer Wohnungsbau. "Das ist ein starkes Stück. Damit hat er sich keinen Gefallen getan. Auf Landes- und Kreisebene propagiert die SPD gerade das und auch Oliver Kratzsch hat in seinem Wahlprogramm auf seiner Internetseite das Thema altersgerechtes und bezahlbares Wohnen für sich entdeckt. Wie aber soll das funktionieren ohne sozialen Wohnungsbau?", hinterfragte Johlige. Dass Geld verschwendet würde, sieht er nicht so, denn schließlich würden auch Einnahmen durch Mieten generiert. "Nauen geht es gut. Die Stadt verfügt über Rücklagen in Höhe von rund 18 Millionen Euro. Sich kaputt zu sparen, bringt den Menschen auch nichts." Und: Kratzsch habe ein Glaubwürdigkeitsproblem. Warum? "Mit Blick auf die Kita ,8. März" war er stets auf Linie der Stadtverwaltung, die zunächst die Schließung der Einrichtung ins Visier genommen hatte. Nun, nachdem die neuesten Zahlen auf dem Tisch liegen und die Kita weiter benötigt wird, ist auch er umgefallen", meinte Johlige. Er selbst will im Gegensatz zu Kratzsch und Meger "ideologiefrei und sachorientiert" seinen Wahlkampf ohne Unterstützung bewältigen.