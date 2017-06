artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Eberswalde (MOZ) Die CDU-Fraktion im Kreistag hat die Kooperationsvereinbarung mit SPD und Linken aufgekündigt. Aus Sicht der Christdemokraten habe sich die Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen in der letzten Zeit sehr enttäuschend entwickelt, heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Pressemitteilung des CDU-Fraktionsvorsitzenden Carsten Bruch. "Gerade die auf der jüngsten Kreistagssitzung öffentlich zu Tage getretenen unterschiedlichen Ansichten zu wichtigen Fragen zeigen, dass diese Kooperation nicht mehr die Kraft hat, positive Entwicklungen für den Landkreis voran zu treiben", stellt er fest.