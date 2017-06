Oranienburg vereinbart Schüleraustausch mit französischer Partnerstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Städtepartnerschaften leben vom Austausch. Um die Beziehungen zwischen Bagnolet und Oranienburg war es in den vergangenen Jahren recht still geworden. Das soll sich künftig wieder ändern.

Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke und Bagnolets Beigeordneter für internationale Kontakte, Daouda Keita, besiegelten die seit 1964 bestehende Partnerschaft am vergangenen Wochenende mit einer neuen Kooperationsvereinbarung. "Wir wurden wirklich sehr herzlich von Bürgermeister Tony Di Martino im neuen Rathaus empfangen und haben unzählige Eindrücke, aber auch ganz konkrete Ideen für die künftige Zusammenarbeit mit zurück nach Oranienburg gebracht", sagt Laesicke nach dem mehrtägigen Besuch in der 36 000 Einwohner zählenden Partnerstadt, die östlich an Paris grenzt und mit einer Metro-Station auch direkt an die französische Hauptstadt angebunden ist.

Beide Städte verpflichten sich in der Vereinbarung, neue gemeinsame Strukturen für den Austausch zu schaffen, um Gemeinsamkeiten zu finden und Unterschiede nicht nur zu akzeptieren, sondern sie als Bereicherung zu erleben. Konkret wird das schon in diesem Oktober. Jeweils 25 Schülerinnen und Schüler einer Klasse der Comenius-Grundschule sowie einer Klasse der Grundschule "Jean Jaurés" aus Bagnolet werden dann abwechslungsreiche Ferientage in Neuglobsow verbringen können. Dabei werden sie sowohl Oranienburg und Berlin, als auch die Kultur und Sprache beider Länder kennenlernen.

"Wie prägend ein solcher Schüleraustausch ist, wurde mir in Bagnolet klar, wo ich mehrfach von Menschen angesprochen wurde, die als Kinder Oranienburg einmal besucht hatten", zeigt sich Laesicke von der Bedeutung solcher Kontakte stark beeindruckt. "Sie sind für ein gemeinsames Europa sowie einen respektvollen und aufgeschlossenen Umgang miteinander einfach unersetzlich", ist der Bürgermeister überzeugt und hat diesen Geist auch auf der Seite der Kommunalpolitiker in Bagnolet gespürt.

Die Finanzierung des Schüleraustausches übernehmen zum großen Teil beide Partnerstädte gemeinsam. Beide werden aber auch versuchen, auf europäische Förderprogramme zurückzugreifen. Inhaltliche und organisatorische Unterstützung erhält Oranienburg von Hohen Neuendorfer Gymnasiasten, die das Austausch-Projekt begleiten. Vorbereitet werden zwischen Oranienburg und Bagnolet außerdem Austausche in den Bereichen Kunst und Kultur.