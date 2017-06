artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow/Havelland (MOZ) "Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen!"- wer diese Volksweisheit heute noch als Gewitter-Verhaltensregel verbreitet, handelt fahrlässig. Unabhängig davon, ob ein Blitz eher in eine Eiche denn in eine Buche fährt, bringen durch Wind verursachte Entwurzelungen, umgeknickte Bäume oder herunter fallende Äste Schutzsuchende in Lebensgefahr. Unter jedem Baum!

Zum Glück war niemand in der Nähe, als dieser Baum am Donnerstag im Rathenower Fontanepark entwurzelt wurde. Sein Stamm fiel auf den Weg.

Beim Unwetter am vorigen Donnerstag zeigte sich leider erneut, was passieren kann. Ein 50-Jähriger saß in seinem Auto auf einem Parkplatz in Holdenstedt (Uelzen/Niedersachsen), als ein umstürzender Baum auf den Wagen krachte. Der Mann starb. Eine Schafherde in Harburg (Niedersachsen) hatte unter einem Baum Schutz gesucht, der ebenso umstürzte. Mehr als 20 Tiere wurden unter ihm begraben, zahlreiche Schafe verendeten.

Ob tatsächlich Tornados dort wüteteten, steht nicht fest. Immer öfter macht das Wort "Tornado" die Runde, wo Winde ungeahnte Kräfte entwickeln. So zunächst auch in Rathenow im BUGA-Jahr. Es war der 13. Juni, als die Stadt von einem Unwetter heimgesucht wurde. Der samstägliche Schwedentag ertrank im Gewitterhagel, der mit infernalischem Wind einher ging. Auf dem Weinberg wurde ein BUGA-Besucher von einem etwa 25 Zentimeter dicken Ast erschlagen. Doch dafür war wohl kein Tornado verantwortlich. Ein Wetterexperte der Meteogroup erklärte seinerzeit auf BRAWO-Anfrage, dass er einen so genannten Downburst vermuten würde. Dabei handelt sich um eine Fallböe, einen eiskalten Wind, der sozusagen vom Himmel abstürzt und dabei Spitzen von mehr als 200 Kilometer pro Stunde erreichen kann. Beim Aufprall auf der Erde wird die Fallböe horizontal umgelenkt und kann sodann schwere Schäden anrichten.

Das meteorologische Problem bei punktuell auftretenden Downbursts ist der Umstand, dass sich der Ereignisort nicht vorher sagen lässt. Doch kann die Wetterlage durchaus darauf hindeuten, in welchen Regionen es zu Fallwinden kommen könnte.

Beispielsweise war am 13. Juni des BUGA-Jahrs zwischen einem Tiefdruckgebiet über der Biscaya (Westeuropa) und einem Hochdruckgebiet über Osteuropa ungemein energiereiche feuchte Luft aus süd-südwestlicher Richtung auch in die Havelregion geströmt. Eine solche Strömungsrichtung hatte es offenbar auch am 11. Juli 2010 gegeben. So wird in einem Beitrag mit der Überschrift "Synoptik einer Downburst-Lage" berichtet, der Ende jenes Jahres auf www.wzforum.de veröffentlicht wurde und dort noch immer zu lesen ist. Der Autor rekapitulierte das Wettergeschehen für die Mitte Deutschlands und meinte letztlich, eine Downburst-Lage wie aus dem Lehrbuch erkannt zu haben. Was er offenbar nicht wusste ist, dass es tatsächlich an dem Tag einen Fallwind gegeben haben dürfte. Zumindest deuteten Augenzeugenberichte vom Zeltplatz in Kleßen darauf hin.

BRAWO hatte seinerzeit davon berichtet, wie Wasser und Wind die Camper und Badegäste am Kleßener See bedroht hatten. Die Menschen flüchteten in Panik, als das Wasser, sogar der Begriff Tsunami wurde gebraucht, auf sie zu raste. Am Tag danach war eine Schneise der Verwüstung zu sehen. Ein anderer Meteorologe hatte damals auf BRAWO-Nachfrage hin gemeint, dass das Geschehene auf einen Downburst hinweisen würde, der auf die Oberfläche des Sees getroffen war und dabei das Wasser anschob.

Es war das erste Mal überhaupt, dass BRAWO-Redakteure von Downbursts hörten. Inzwischen ist Downburst ein gängiger Begriff. Zuletzt in Zusammenhang mit den Unwettern vom vorigen Donnerstag. Auf dem vom Meteorologen Jörg Kachelmann betriebenen Internetservice Unwetteralarm.com war um 10.40 Uhr von Schwergewittern mit heftigen Starkregen, schweren Sturmböen, Hagel und erhöhter Blitzintensität sowie der Gefahr für einen Tornado oder Downburst die Rede. Bestätigung findet die Warnung durch Sturm-Verfolger, die auf www.storm-chasing.de, von ihren Erlebnissen in Sachsen-Anhalt und Thüringen berichten - und auch von Downbursts.

Bekanntlich war das Unwetter über den Norden Deutschlands (Schleswig-Holstein/Niedersachsen) in südöstliche Richtung weiter gezogen. Am Nachmittag hatte es das Havelland erreicht. Blaulicht und Sirenengeheul waren die Folge. Kameraden beinahe aller Feuerwehren des Landkreises seien zu mehr als 60 Einsätzen ausgerückt, wie Kreisbrandmeister Lothar Schneider gegenüber BRAWO bestätigte. Auf der L91 zwischen Nauen und Wachow sei etwa ein massiver Ast durch die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos gekracht, wobei drei Menschen verletzt worden seien.

In der Rathenower Kernstadt war es laut Angaben von Ortswehrführer Oliver Lienig um 14.05 zum ersten von 13 Einsätzen gekommen. Bis 21.45 Uhr seien über 40 Feuerwehrleute damit beschäftigt gewesen, Folgen des Unwetters zu beseitigen. Menschen wurden nicht verletzt, als hier und dort Äste abbrachen oder Bäume umfielen.

Mit am heftigsten traf es einen Abschnitt am Havelradweg zwischen Grütz und Schollene, wo 18 Bäume entlang des Wegs entwurzelt wurden. Was konkret dafür verantwortlich ist, bleibt ebenso ungeklärt wie seinerzeit in Kotzen (Amt Nennhausen). Am 30. Juli 2014 wurden an der dortigen Eichenallee 28 Bäume entwurzelt.