Klemp fordert Gründerzentrum für Oranienburg

"Deshalb schlage ich vor, ein Gründerzentrum aufzubauen, in dem Neugründungen von Unternehmen aus der Region erfolgen können", sagt Klemp, der selbst als Berater in der freien Wirtschaft arbeitet. Dass ein solches Zentrum in der Kreativbranche funktioniere, zeige recht anschaulich und erfolgreich das Oranienwerk an der Kremmener Straße, das Klemp kürzlich besuchte. "Aus den Gesprächen dort weiß ich, dass gute Geschäftsideen zunächst kleine Flächen und kurze Mietlaufzeiten benötigen, um das Risiko beim Start in die Neugründung gering zu halten", sagt der Lehnitzer. Deshalb sollte sich Oranienburg auf diesem Gebiet stärker engagieren.

Als großes Vorbild eines erfolgreichen Gründerzentrums betrachtet Klemp das Technologiezentrum im "Blauen Wunder" in Hennigsdorf, in dem derzeit 50 Unternehmen mit rund 800 Mitarbeitern angesiedelt sind. Es soll demnächst noch erweitert werden. Betrieben wird das Technologiezentrum von der Wirtschafts-, Innovations- und Tourismusförderung Oberhavel (Winto), die im Landkreis auch für die Gründungsberatung zuständig ist. Die Winto würde bei Neugründungen mit Rat und Tat auch in Oranienburg helfen, habe ihm Winto-Chef Andreas Ernst versichert. "Oranienburg darf sich nicht allein auf seinen Großunternehmen ausruhen. Vielmehr muss die Stadt selbst aktiv werden", sagt Klemp und kündigt an, als Bürgermeister die Idee eines Gründerzentrums für die Kreisstadt voranzutreiben.

"Ich bin überzeugt davon, dass von einem Gründerzentrum auch die Großunternehmen profitieren werden. Die Standortbedingungen für die Wirtschaft in der Oberhavel-Kreisstadt sind hervorragend. Mit einem Gründerzentrum können wir sie noch einmal verbessern, wenn wir dadurch mehr Kreativität und Ideen in die Stadt holen", meint der 54-jährige Lehnitzer.

Einen konkreten Standort für ein Gründerzentrum hat Klemp zwar noch nicht. Doch eines steht für ihn fest: "Es sollte sich idealerweise in fußläufiger Nähe zum Bahnhof befinden. Damit schaffen wir auch für Pendler eine gute Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen", sagt Heiner Klemp, der auch Fraktionschef der Grünen im Stadtparlament ist.