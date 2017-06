Gabriel schon zum dritten Mal in Russland

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) reist am Mittwoch schon zum dritten Mal seit seinem Amtsantritt vor fünf Monaten nach Russland. In Krasnodar im Süden des Landes nimmt er zusammen mit seinem Kollegen Sergej Lawrow an einer Städtepartnerschaftskonferenz teil. Dabei geht es darum, die im Zuge der Ukraine-Krise stark belasteten Beziehungen zwischen beiden Ländern auf kommunaler Ebene zu stärken.

Thema der Gespräche mit Lawrow dürfte auch sein, wie wieder Bewegung in den festgefahrenen Konflikt zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen in der Ost-Ukraine kommen könnte. Deutschland vermittelt zusammen mit Frankreich zwischen Russland und der Ukraine. Derzeit wird nach einem Termin für ein baldiges Gipfeltreffen in diesem sogenannten Normandie-Format gesucht.

Außerdem dürften die vom US-Senat beschlossenen neuen Sanktionen gegen Russland zur Sprache kommen, gegen die Gabriel scharf protestiert hatte, weil sie auch europäische Firmen treffen können. US-Kongress und Präsident Donald Trump müssen noch zustimmen.

Gabriel hatte Lawrow im März in Moskau besucht und war erst vor drei Wochen bei einem Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Bei beiden Besuchen hatte er auch Präsident Wladimir Putin getroffen. Bei den Verbündeten in Washington und Paris war Gabriel seit seinem Amtsantritt Ende Januar erst je zwei Mal.