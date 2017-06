Längst mehr als Geweihe und Knochen

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Schönebeck (MOZ) Bis 2019 könnten es fast eine Million Euro sein, die dann allein in die Ausstellungen geflossen sind. Das Jagdschloss Groß Schönebeck plant weiter in großem Rahmen. Sogar einen Museumsmanager für das Haus hat die Gemeinde Schorfheide eingestellt.

Neuer Glanz: Nach der Hausschwammsanierung im März ist die 2016 sanierte Fassade des Jagdschlosses in Groß Schönebeck nun ohne Gerüst zu bewundern. Museumschef Helmut Suter (r.), hier im Gespräch mit Stephan Reimann, führt Schorfheider Gemeindevertreter ü

Sigmund Jähn hat sich verewigt. Anschauen kann man sich das Lob, das der erste Deutsche im Weltall dem Haus spendet, im Gästebuch in der Museumsscheune. Auch viele andere Besucher aus aller Welt, etwa den Niederlanden und den USA, haben dort Einträge hinterlassen.

Rund 10 500 Besucher hat das Jagdschloss Groß Schönebeck 2016 gezählt - mehr als viermal so viele wie noch zehn Jahre zuvor, als gerade einmal zweieinhalbtausend kamen. In diesem Jahr dürften es noch einmal mehr werden, glaubt Anke Bielig, Tourismusverantwortliche in der Gemeinde Schorfheide. "Es sind jetzt schon wieder deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum."

Die finanziellen Anstrengungen, die die Gemeinde Schorfheide seit 2006 mit dem Ausstellungsareal unternommen hat, haben sich offenbar gelohnt. "Wir haben inzwischen eine Reputation erworben", sagt Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht (Bündnis Schorfheide). Vor allem die Schau "Jagd und Macht" habe große Sogwirkung entwickelt. "Bundesweit haben wir eine positive Resonanz erzielt wie mit nichts anderem."

Eine Bilanz in Euro-Zahlen hat das Gemeindeoberhaupt in der vorigen Woche auf einem Schloss-Rundgang gezogen. Den hatte der Hauptausschuss des Gemeinde-Parlamentes angestoßen. Schoknecht, Bielig und Museumschef Helmut Suter zeigten sieben Gemeindevertretern vor Ort, wie die Gemeinde- und Fördergelder verwendet wurden.

"Wenn ich zehn Jahre zurückdenke, ist das Ganze überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen", sagte Schoknecht. Die Scheune stand damals kurz vor dem Zerfall, "das Schloss sah auch nicht viel besser aus", die Remise, anstelle einer Ruine errichtet, gab es noch nicht. Suter blickte noch weiter zurück. Nach der Wende hatten zunächst die Kämpfe um das Areal begonnen, erzählte er. Um es für den Ort zu erhalten, gründete sich der Verein Schorfheidemuseum. Der zog 400 000 D-Mark an Land und sanierte das Schloss. Wie es mit dem Museum weitergehen sollte, blieb unklar. Fest stand nur: "Es muss mehr sein als Geweihe und Knochen", so Suter. Doch der damaligen Gemeinde Groß Schönebeck fehlte das Geld.

Den Grundstein für das heutige Konzept legte die Gemeinde Schorfheide im Jahr 2005, als sie das Gelände per Pachtvertrag übernahm. Ein Jahr später entstand die erste dauerhafte Ausstellung, gewidmet der Boxerlegende Max Schmeling. 2009 und 2010 folgte der große Wurf - mit den ersten Teilen "Jagd und Macht" in der wiederaufgebauten Museumsscheune. Noch bis 2016 folgten weitere Ausstellungsteile und Begleitbereiche zu der fast 1000 Jahre umfassenden Schau zur Geschichte der Mächtigen, die in der Schorfheide jagten; zuletzt ein Filmraum.

Fast 650 000 Euro dürften bis zum Ende dieses Jahres allein in den Ausstellungen stecken, mehr als ein Drittel davon aus der Gemeindekasse. Darüber hinaus flossen fast zwei Millionen Euro in die Bausubstanz. Bis 2019 könnte die Gesamtsumme für Investitionen, Instandhaltung und Expositionen auf knapp drei Millionen Euro steigen. Noch in diesem Jahr soll eine Ausstellung zur Schlosshistorie entstehen. Zudem plant die Gemeinde rund 330 000 Euro für den Ausbau der dem Schloss gegenüberliegenden Pfarrscheune für die Schau "Hölzerne Macht - Arbeit im Wald der Mächtigen" ein.

Zuständig dafür ist auch Peter Hartmann, seit Mai Museums- und Veranstaltungsmanager im Jagdschloss. Das Haus wolle nun Schritte in Richtung Modernisierung gehen, blickte Hartmann voraus. So sei der Beitritt zum Museumsverband Berlin-Brandenburg geplant. "Und wir hoffen, dass wir mit dem Ausbau Archivfläche gewinnen." Auch die Digitalisierung stehe an. "Insofern haben wir viele Eisen im Feuer. Aber wir sind schnelle Schmiede", versicherte er.