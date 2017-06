Smileys loben und tadeln die Fahrer

artikel-ansicht/dg/0/

Manschnow (MOZ) Der in der Manschnower Friedensstraße aufgestellte Geschwindigkeitsanzeiger lobt und mahnt jetzt mit rotem oder grünem Smiley das Verhaltens der Autofahrer auf der Umleitungsstrecke. Das Gerät ist außerdem in der Lage, den Verkehr allgemein zu erfassen und die Zählergebnisse für eine statistische Auswertung bereitzustellen. Der Anzeiger wurde vom Amt Golzow für alle Gemeinden angeschafft und dient dem mobilen Einsatz an verschiedenen Örtlichkeiten, die von den Kommunen bestimmt werden und als von besonderen öffentlichen Interesse bewertet werden. "Das Gerät hat keine verkehrsregelnde Wirkung im Sinne der Straßenverkehrsordnung, sondern wendet sich an alle Fahrzeugführer, das Fahrverhalten mit Rücksicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer verantwortungsbewusst auszuüben", erklärt Amtsdirektor Lothar Ebert.