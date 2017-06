Fahrplan völlig durcheinander

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Über den Schienenersatzverkehr (SEV) auf der Straßenbahnlinie 4 hat sich MOZ-Leser Gunter Pohlandt geärgert. Wegen der Staus auf der B 87 und in der Stadt hatten am Sonnabend auch die Busse des SEV festgesteckt und war der Fahrplan völlig durcheinandergeraten. In einer E-Mail an die Redaktion fragt er am Dienstag, warum die Stadtverkehrsgesellschaft (SVF) nicht vorübergehend zusätzliche Busse nur zwischen Stadion und Kopernikusstraße eingesetzt hat.