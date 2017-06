Kulinarisches und Kunsthandwerk

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Unter dem Motto "Regional statt 08/15" wird die Königstraße am 15. Juli zur Kulisse des Bad Freienwalder Regionalmarktes. Veranstalter ist die Wirtschaftsgemeinschaft der Stadt, die mit ihrem Konzept auch die gemeinsame CityOffensive von IHK, Handwerkskammer und Sparkassen in Ostbrandenburg überzeugen konnte. Die Bad Freienwalder hatten mit ihren Ideen beim diesjährigen Wettbewerb den zweiten Preis errungen, der mit 11 000 Euro dotiert war. Eine Summe kommt der Veranstaltung zu Gute kommt.

"Oft vermarkten regionale Erzeuger ihre Produkte direkt und sind so nicht immer ausreichend wahrnehmbar", erläutert Andreas Hensel, stellvertretender Vorsitzender der Wirtschaftsgemeinschaft, die Grundidee. Außer landwirtschaftlichen Erzeugern präsentieren sich auch Kunsthandwerker. Drei Gastronomen wollen mit regionalen Gerichten auf der Speisekarte punkten. Und selbstverständlich kann die Aktion den Einzelhändlern in der Königstraße als Plattform für ihre lokalen Ideen und Angebote dienen. Nicht zuletzt erhoffen sich die Initiatoren von "Regional statt 08/15" einen wesentlichen Impuls für die Belebung der Innenstadt: "Wir wollen offensiv mit dem Leerstand im Stadtzentrum umgehen", betont Hensel. So sollen leerstehende Geschäfte anlässlich des Regionalmarktes ihre Türen öffnen. Interessenten können sich mittels Exposés oder historischer Aufnahmen über den jeweiligen Laden so informieren, dass vielleicht die eine oder andere Idee für eine neue Nutzung geboren wird. Denkbar sei, so Hensel, dass man sich in einem der leerstehenden Läden mit einer Geschäftsidee ausprobiert. Eine Kurzzeit-Vermietung könnte dies möglich machen.

Einen Leerstand weniger gibt es auf jeden Fall: Am 15. Juli öffnet in der Königstraße ein Regionalladen, der die Idee des Marktes aufgreift und im Alltag weiterführt.

