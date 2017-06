Doppelte Sackgasse in Zollbrücke

artikel-ansicht/dg/0/

Zollbrücke (MOZ) Wer in diesen Tagen nach Zollbrücke fährt, dem fallen vielleicht die beiden Sackgassenschilder an der Kreisstraße 6412 auf. Diese führt am Theater am Rand, dem Park- und Glascontainerplatz sowie der Zufahrt zum Ziegenhof vorbei bis zu den Gaststätten am Oderdeich. Letztere sind über die Kreisstraße nun bereits seit Mai nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen, denn im Auftrag des Landkreises Märkisch-Oderland wird an der Brücke über den Laufgraben gebaut. Auf diese Arbeiten weist auch das zweite Sackgassenschild hin. Laut Thomas Berendt, Pressesprecher des Landkreises, liegt das Vorhaben im Plan. Fertigstellungstermin bleibe Ende September dieses Jahres.