24 Stunden lang einsatzbereit

Für die Schwanebecker hat ein ganzer Stab von sieben Aktiven die Organisation übernommen. Phillip Weiher gehört dazu: "Die Vorbereitungen dauern etwa ein halbes Jahr. Es ist viel zu bedenken, schließlich sollen die Kinder hier auch sicher aufgehoben sein." So musste eine Risikobewertung vorgenommen und mit dem Landkreis abgestimmt werden. Die Teilnehmer des Camps, die den 24-Stunden-Dienst proben, sind zwischen 8 und 18 Jahren alt. Da sei einiges zu bedenken.

Rücken die Mädchen und Jungen an, dann werden zunächst Campingliegen aufgeschlagen. Nach einem kleinen Appell, der auch die Begutachtung der Uniformen der jungen Feuerwehrkräfte beeinhaltet, geht es schon zur ersten Übung. Nach dem Mittagessen wartet dann eine Großübung. Dazu werden die Kinder und Jugendlichen zu einem Brand nach Zepernick gerufen. Am Altersheim in der Schönerlinder Straße 11 geht es zur Sache. "Es wird richtig dampfen, und auch verletzte Personen sind zu retten", berichtet Weiher. Die Nachwuchstrupps müssen sich organisieren, in Gruppen einteilen und gemeinsam Probleme vor Ort lösen. Als Verletzte wurden übrigens Cheerleader gewonnen, freut sich der 19-Jährige, der selbst gerade aus der Jugendwehr zur Freiwilligen Wehr gewechselt ist. "Wer dann keine Kraft mehr hat, kann sich freilich ausruhen", berichtet er. Für alle anderen aber geht der Dienst weiter. Denn nach einem Flächenbrand sind Personen in Not zu retten. Am Ende wartet noch ein Pkw, der in einen Graben gerutscht ist, auf die jungen Rettungskräfte der Jugendwehr.

"Wir wollen auch, dass es Spaß macht. Aber vor allem sieht unser Nachwuchs einmal, was alles so passieren kann und dranhängt", schätzt Weiher ein. Sicher fallen die Mädchen und Jungen erschöpft auf ihr Feldlager, wenn sie die ganzen Übungen absolviert haben.

Um Nachwuchs sorgt sich die Panketaler Feuerwehr übrigens nicht. Wie Gerätewart Thomas Krüger berichtet, gibt es sogar eine Warteliste für die Jugendfeuerwehr-Gruppen.