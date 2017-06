Unbequem - auch für die eigene Partei

artikel-ansicht/dg/0/

Klein sind seine Schritte. Und leicht gebeugt ist sein Gang. Viele Sekunden vergehen, bis Hans-Christian Ströbele das Podium beim Bundesparteitag erreicht. Während er sich zum Pult begibt, brandet Applaus auf. Die Delegierten erheben sich, es sieht nach einer Verabschiedung aus. Doch Ströbele will das nicht. Ungeduldig wartet er, bis der Jubel zu Ende ist. Denn er hat ein Anliegen: Die Idee der Parteiführung, aus vielen Landesämtern für Verfassungsschutz ein großes, zentrales Amt zu machen, hält er für gefährlich. Da ist es nochmal, sein Lebensthema: die Angst der Menschen vor einem Überwachungsstaat. Gegen seine in ruhigem Ton vorgetragenen Argumente hat die Parteiprominenz keine Chance. Die Abstimmung endet pro Ströbele.

Es sind Momente wie dieser vor knapp zwei Wochen, die zeigen: Der Abgang des 78-Jährigen wird ein großer Verlust sein, nicht nur für die Grünen, sondern für die gesamte Politikszene. In einer Zeit, in der viele Junge, die außer ihrer Parteikarriere wenig vorzuweisen haben, nach oben streben, ist Ströbele einer der großen Individualisten. Oft zum Ärger der gerade Mächtigen. Und nicht immer zur Freude seiner Partei.

Kurz vor der Bundestagswahl im Jahr 2002: Die Berliner Grünen wollen Ströbele keinen sicheren Listenplatz mehr geben, weil er entgegen der Parteilinie gegen den Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan gestimmt hat. Zwar hat er zuvor sichergestellt, dass durch sein Nein die rot-grüne Koalition nicht platzt. Aber viele in der Partei sind trotzdem sauer. Ströbele tritt daraufhin als Direktkandidat an. Und er schafft die Sensation. Im Alternativkiez Friedrichshain-Kreuzberg holt er 31,6 Prozent der Erststimmen, was auch an seinem Wahlslogan liegt: "Ströbele wählen heißt Fischer quälen."

Joschka Fischer, der im Amt zum Oberrealo mutierte Grünen-Außenminister - für Ströbele war er jahrelang der größte innerparteiliche Rivale. Zwei Weltbilder standen sich gegenüber: das des Turnschuhministers, der an der Seite der USA Weltpolitik machte. Und das des Altlinken, der stur bei seinen Prinzipien blieb und die Weltpolizisten-Rolle der Vereinigten Staaten stets mit größtem Widerwillen verfolgte.

Ströbeles Widerspruchsgeist erwachte in der Studentenbewegung. Als junger Anwalt verteidigte er zuerst Demonstranten, dann Anarcho-Kommunarden, später auch den RAF-Terroristen Andreas Baader. Dass er 1980 wegen Weiterleitung eines Kassibers zu 18 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt wurde, wurmt ihn noch heute. Für seine vielen jungen Wähler, die ihn eher durch seinen Spruch "Gebt das Hanf frei!" kannten, spielte diese Vergangenheit ohnehin keine Rolle mehr.

Vier Mal hat der in Halle/Saale als Neffe des berühmten Fußball-Reportes Herbert Zimmermann Geborene seither das Direktmandat geholt. Und das, obwohl er eigentlich mit seiner Frau Juliane, mit der er seit 50 Jahren zusammen ist, im Stadtteil Tiergarten lebt. In seinem Wahlkreis und auf der Strecke zum Bundestag ist er jahrelang beinahe täglich mit dem Fahrrad unterwegs gewesen; diese Zeiten sind nun wegen seiner angeschlagenen Gesundheit vorbei.

Nicht vorbei ist aber seine Arbeitswut. Immer noch "zehn bis zwölf Stunden täglich" widme er sich seinem Beruf, bekannte er neulich; in der zu Ende gehenden Legislaturperiode verpasste er trotz einer Krebserkrankung keine einzige namentliche Abstimmung. Was macht ein solcher leidenschaftlicher Politiker, wenn er in Rente geht? Sein Wunsch hört sich bescheiden an: "Ich freue mich darauf, endlich einmal in Ruhe Mittag zu essen. Das letzte Mal war das an Weihnachten", sagt Ströbele.

Und dann ist da noch der Plan, sich in sein Häuschen im Odenwald zurückzuziehen und zwei Schafe und zwei Esel zu halten. "Sie versorgen und zuzuschauen, wie sie sich entwickeln, das wäre schön", schwärmt er. Esel seien ihm schon seit jeher besonders sympathisch gewesen. "Sie sind eigenwillig und setzen ihren Willen durch."

Für nachfolgende Politikergenerationen hat er einen Rat. "Ich werbe dafür, dass alle, die in den Bundestag kommen, sich ihre Eigenständigkeit erhalten." Die Abgeordneten sollten einen Beruf haben und nur ihren Überzeugungen verpflichtet sein, mahnt er. Und wenn es dann Ärger gibt - dann ist das eben so. Er kennt sich da aus.