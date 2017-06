Zoo bereitet Baumaßnahmen vor

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Zoodirektor Bernd Hensch hat die Sitzung des Zoo-Beirats am Montagabend genutzt, um über den aktuellen Stand bei drei Bauvorhaben zu berichten. So wird in den nächsten Monaten in der Außenanlage der Pinguine viel passieren. Längerfristige Projekte im Urwaldhaus und in der Zoo-Gaststätte stehen in den Startlöchern.