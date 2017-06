Massive Proteste erfolgreich

artikel-ansicht/dg/0/

Viele Stunden war zuvor im Ortsentwicklungsausschuss, Finanz- und Hauptausschuss diskutiert worden. Als sich die Gemeindevertreter am Montag zum Teilentwässerungsgebiet 9 und dem geplanten Ausbau der noch unbefestigten Straßen positionieren sollten, kamen zahlreiche Einwohner. Sogar die Empore im Sitzungssaal war besetzt, auf der Treppe und im Saal saßen und standen Panketaler. Ein Großteil stammte aus dem betreffenden Wohngebiet.

Wie Jörg Dunskus, der in der Karl-Marx-Straße lebt. Er erinnerte an die Einwohnerversammlung im November, als eine "überwältigende Mehrheit" der Teilnehmer gegen den Ausbau dieser Straße gestimmt hatte. "Eigentlich wäre das Verfahren damit abgeschlossen gewesen", so Dunskus. Als nun aber der Ausbau auf die Tagesordnung der Gemeindevertreter geriet, liefen Anwohner Sturm. "Mein Gerechtigkeitsempfinden ist gestört", sagte eine andere Anwohnerin. Jacqueline Bott aus der Schinkelstraße ergänzte: "Wir haben uns in Sicherheit gewiegt. Ich wohne gern an einem Sandweg, das kann auch so bleiben."

Bürgermeister Rainer Fornell hatte im November bestätigt, dass es einen Ausbau nicht gegen den Willen der Einwohner geben werde. Parallel dazu entschied die Gemeindevertretung jedoch, bis 2025 sämtliche Sandpisten in der Gemeinde auszubauen. Damit wurden auch die Bezeichnungen Wohnweg und Wohnstraße eingeführt. Nicht näher klassifiziert wurde die Bezeichnung "mit geringer Bedeutung für den gesamten Straßenverkehr".

Außerdem, so befürchtete Fornell, könnte eine Ausschreibung der Bauleistungen zu einem späteren Zeitpunkt viel teurer werden. Dr. Sigrun Pilz (CDU) pflichtete ihm bei. Fornells Fraktionskollege Axel Kruschinski betonte aber, dass zunächst suggeriert worden sei, die Bürger hätten ein Mitspracherecht. Daher sei er nun auch dafür, zu diesem Wort zu stehen. Auch CDU-Mann Olaf Petrasch sah das ähnlich. "Um glaubwürdig zu bleiben, sollten wir nicht über diesen Ausbau entscheiden", betonte der.

Der Unabhängige/Grüne Heinz-Joachim Bona ging noch weiter. Er warf Fornell vor, "kein Gesamtverkehrskonzept zu haben". Es sei "eine Katastrophe, wie die Leute belastet werden". Bei den Ausbauvarianten fehle es an konkretem Faktenmaterial, die Vorlage sei so nicht hinnehmbar. Carola Wolschke vom Bündnis Panketal fand es "ungeschickt", den Bürgern Versprechungen zu machen und diese abstimmen zu lassen. Sie empfahl, die Grundsatzentscheidung zum Straßenausbau, die auch regelt, bei welchen Belastungen die Einwohner gehört werden müssen, zu überarbeiten.

Fornell wies Bonas Behauptung, es gäbe kein Konzept, strikt zurück. Alle 130 Straßenkilometer in Panketal seien durchklassifiziert und mit Ausbauparametern versehen worden. Außerdem ginge es nicht an, im vorgeschlagenen TEG-9-Bereich einen Flickenteppich zu bauen, wie der Ortsentwicklungsausschuss vorgeschlagen hatte. Das Bauamt habe außerdem geprüft und das System der Entwässerung in diesem Bereich untersucht. Daher der Vorschlag, doch diese Straßen auszubauen. "Das hätte schon damals auffallen können", monierte Matthias Horbank vom Bündnis Panketal.

"Wir machen wieder dieselben Fehler", ereiferte sich Dr. Karl-Heinz Fittkau (CDU). Unsichere Rechtsbegriffe werde es immer geben, die könnten nicht jedes Mal mit dem Aufheben von Beschlüssen geheilt werden: "Haben Sie den Mut abzustimmen!"

Auf Antrag des Bündnisgrünen Stefan Stahlbaum sollte über jede einzelne Straße abgestimmt werden. Kaum war vom Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Uwe Voß (SPD), der Marathon eröffnet, der Ausbau von Schinkelstraße und Karl-Marx-Straße abschlägig beschieden worden, zog Rainer Fornell die Vorlage zurück. Da war es fünf Minuten vor Gong zehn, die Sitzung wurde für beendet erklärt und am Dienstagabend fortgesetzt. Die Anwohner im TEG 9 freuten sich und verließen applaudierend den Sitzungssaal.