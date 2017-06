Erinnerung verjährt nicht

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus (MOZ) Manche sammelten Briefmarken, er beschäftige sich mit Zugunglücken, sagt Torsten Reiffarth aus Zwenkau bei Leipzig. "Lebus war immer ein bisschen in Vergessenheit geraten", findet er. Weil er ein Gesamtzeugnis des Unglücks vermisst, das sich in der Nacht zum 27. Juni 1977 ereignete, hat er seine Recherche-Ergebnisse zu einem Magazin binden lassen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584603/

Kurzfristig hatte der Heimatverein Lebus den Unternehmer aus Sachsen zu sich eingeladen, um mit einem Vortrag an die Geschehnisse von vor 40 Jahren zu erinnern. Damals kamen 29 Menschen ums Leben, als am Bahnübergang Lebus ein D-Zug frontal mit einem Güterzug zusammenstieß. "Der Personenzug mit Ziel Stralsund kam aus Zittau, ein sogenannter Bäderzug", sagt Reiffarth, der seinen Vortrag mit projizierten Fotografien untermalt. Die Streckenkenntnis der D-Zugführer sei nicht ausreichend gewesen. Diese hätten erkennen müssen, dass sie nicht mehr die Strecke nach Eberswalde fuhren, sondern jene in Richtung Kietz.

Das Unglück nahm seinen Lauf, als die Weiche am Bahnhof Booßen falsch gestellt wurde. Der Weichensteller wurde später als Alleinschuldiger zu fünf Jahren Haft verurteilt, nach drei Jahren wieder frei gelassen. "Eine Tragödie", findet Reiffarth. "Es war die erste Nachtfahrt für den Lokführer und seinen Heizer, die bereits vor dem Unfall über zwei unbeschrankte Bahnübergänge gefahren waren." Auch eine Verantwortlichkeit an höherer Stelle entfiel. Erst zwei Jahre nach dem Unglück ging in Booßen ein elektromechanisches Stellwerk in Betrieb.

Der Güterzug bremste kurz vor dem Aufprall ab, bei dem D-Zug sei das ungewiss, sagt der Referent. Da meldet sich einer der Zuhörer des Vortrags zu Wort. "Der hat gebremst", erinnert sich Ulrich Drewlo. "Ich war in dem Zug und es gab eine Vollbremsung", sagt der heute 79-Jährige, der damals als Betreuer einer Delegation polnischer Lehrlinge unter den Passagieren war. Die Gruppe blieb unverletzt. "Ich habe Feuer gesehen, erste Menschen riefen nach Ärzten, da bin ich mit den Jugendlichen aus dem Zug raus", sagt Drewlo.

Eine Zuhörerin vermutet, dass es viel mehr Tote gegeben haben muss, etwas vertuscht wurde. Dagegen argumentiert Dieter Zingel, damals als Volkspolizist vor Ort. Von der Schaffnerin des Zuges hatte er Meldung erhalten, dass die ersten zwei zerstörten Waggons jeweils 65 Passagiere beherbergten. Er orderte daraufhin einen Lkw mit Anhängern samt 130 Särgen aus Frankfurt, die unter den Lebusern mehr Opfer vermuten ließen. "Es waren 29 Tote", sagt Zingel. "Ich habe sie selbst gezählt."

Mit dem Erlös des baldigen Verkaufs seiner Recherchen plant Torsten Reiffarth die Errichtung eines Denkmals für die Opfer.