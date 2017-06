Wie Weihnachtsmarkt im Sommer

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach der kargen Fastenzeit im Ramadan feiern Muslime in aller Welt das Zuckerfest. In der Oderstadt fand das Fastenbrechen in der Brückenplatz-Turnhalle und auf dem Sportplatz statt. Gemeinsam mit Frankfurtern und Slubicern wurde gegessen, getanzt und Geschenke verteilt. Mit sportlichen Einlagen.

Geschenke! In der Turnhalle am Brückenplatz feierten Muslime, Frankfurter und Slubicer das Zuckerfest (arabisch: "Al-Fitr"). Nach dem Fastenmonat Ramadan gibt es Lammfleisch vom Grill und selbstgemachte Süßigkeiten wie Mamoul, arabische Dattelkekse

Fange-spielende Kinder wuseln zwischen sich-unterhaltenden Erwachsenen umher. Laut wummernde Bässe orientalischer Melodien dröhnen aus der Turnhalle. Der Grill raucht, Lammfleisch liegt auf dem Rost. Schwarzer Tee dampft aus Plastikbechern: Am Dienstag ist Zuckerfest auf dem Brückenplatz. Das heißt: Geselligkeit, gutes Essen und Geschenke. An die einmonatige Fastenzeit schließen sich drei Tage des Feierns an. Dieses Jahr vom 26. bis 28. Juni.

Wie die MOZ berichtete, stellte der Verein Slubfurt die ehemalige Schul-Turnhalle am Brückenplatz für Ramadan-Gebete zur Verfügung. Warum also nicht auch das Fastenbrechen dort feiern, dachte sich Slubfurt-Gründer Michael Kurzwelly. "Das Zuckerfest bot sich geradezu dafür an", sagt er. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Martin Wilke macht er am Dienstagabend einen Rundgang über das Festgelände. "Ich möchte mehr über andere Kulturen lernen. Außerdem macht man so neue Bekanntschaften. Das baut Vorurteile ab", sagt Wilke. Im "Zeitbankczasu"-Laden, ebenfalls in der Turnhalle, bewundern Kurzwelly und Wilke kenianische Kleider und selbstgemachte Marmelade. Frankfurter und Geflüchtete helfen einander. Die einen bringen Kleidung, im Gegenzug packen die anderen beim Umzug mit an.

Der Name Zuckerfest kommt aus dem Türkischen. "Während der Fastenzeit gibt es keinen Zucker zu essen", daher wahrscheinlich der Name, vermutet Motaz. Der 24-jährige Syrer ist Mitglied im Verein Mosaikstein. In Syrien hatte er wegen der Feier drei Tage schulfrei. Beim Zuckerfest in Frankfurt verteilt Motaz Geschenke, guckt, dass im Trubel alle gut versorgt sind. Keiner soll heute leer ausgehen. Deshalb sagt Ghyath Sawaf per Mikrofon an, wann die Kinder ihre Geschenke abholen sollen. Schnell das Geschenkpapier abgerissen und Spielzeug, Bälle oder Süßigkeiten ausgepackt.

Wo früher Grundschüler Laufen und Werfen übten, kichern am zweiten Tag des "Frühstücksfests" Mädchen mit silbernen Krönchen, Jungen flitzen auf ihren Inlinern durch die Menge.

Und Frühstücksfest? "So heißt das Fastenbrechen auf arabisch: Al-Fitr", sagt Ansager Sawaf. 30 Tage ohne Frühstück. Im Ramadan wird nur spätabends gegessen. Mit den drei Festtagen brechen die Muslime damit - und können wieder ausgiebig frühstücken. Schon Wochen vorher backen Mütter Dattelkekse und Sirup-Gebäck (Baklava). Die Männer gehen zum Barbier, die Frauen lassen sich neue Frisuren verpassen. Der Nachwuchs schlüpft in rote, gelbe und grüne Kleidung. Festvorbereitung für das bunte Miteinander.

Jeden der drei Tage beginnen Muslime bei Sonnenaufgang mit einem Morgengebet. "Wir bedanken uns bei Allah für das Ende des Fastens", sagt Sawaf. Dann wird zusammen gefeiert. Am ersten Tag besuchen sich Muslime in ihrer Großfamilie. "Zum Mittag gibt es oft Lammfleisch". Am zweiten und dritten Tag gehen die Familien raus und treffen sich mit anderen Familien auf Vergnügungsplätzen. Mit Karussellen, Essbuden und Showbühnen. "Ähnlich den deutschen Jahr- und Weihnachtsmärkten", sagt Asaf und lächelt. Der folkloristische "Dapke"-Tanz gehört ebenso dazu.

Sportlich geht's auch auf dem Fußballplatz am Buschmühlenweg zu. Anlässlich des Zuckerfestes hat Raef El-Ghamri, Integrationsberater und Vorsitzender des Cricket Clubs, ein Fußballspiel organisiert. "Alma Fürstenwalde ist zu Gast bei uns. Warum dann nicht die Chance beim Zuckerfest nutzen?", sagt er. Beim Cricket-Team spielen Palästinenser, Kameruner, Jordanier und Syrer mit. Zur Stärkung gibt es arabischen Kebab vom Grill. "Hackfleisch mit Zwiebeln und Kräutern", sagt Ramzi aus Syrien. Zusammen mit Abdel Wahab bereitet er Fladenbrot, Salat und Humus vor. Alles frisch und selbstgemacht. Als Nachtisch gibt es "typisch deutschen Plattenkuchen", wie Alma-Erzieherin Kartozian sagt. Passende Süße zum Zuckerfest.