Bibliothek erlaubt Frühstück

Bad Freienwalde (MOZ) Frühstück in der Stadt- und Kreisbibliothek "Hans Keilson"- geht denn das? "Klar geht das", sagte Bibliotheksleiterin Karola Kollath. Die 16 Schüler der zweiten Klasse der Grundschule "Auf der Höhe" aus Heckelberg hatten den Montagvormittag in der Bibliothek verbracht und im Lesesaal ihr Frühstück eingenommen, welches sie selber dafür mitgebracht hatten.

"Wir haben den Schulen schon häufiger vorgeschlagen, einen Unterrichtstag bei uns zu verbringen", sagte Karola Kollath. Dann komme immer die Frage der Lehrer nach der Frühstückspause. Die Bibliothek hält zwar kein Frühstück vor, aber die Schüler können sich etwas zu essen und zu trinken mitbringen.

Nach dem Bibliotheksfrühstück führte Karola Kollath die Schüler durch das Haus. Dabei las sie aus dem Buch "Pippilothek???" Eine Bibliothek wirkt Wunder" vor. Darin flieht eine Maus vor einem gefräßigen Fuchs in eine Bibliothek. In dem Buch werde spielerisch erklärt, was eine Bibliothek ist und wie eine Ausleihe funktioniert, so Karola Kollath. Die Heckelberger Schulleiterin Jana Möller habe die Schüler gut vorbereitet, betonte die Bibliotheksleiterin. Sie hatten einen Fragebogen dabei und stellten Fragen, die die Bibliotheksleiterin beantwortete.

Alle Schüler seien begeistert gewesen und hätten am liebsten schon etwas mitgenommen. "Das geht leider so nicht", fügte Karola Kollath hinzu. Sie müssten mit ihren Eltern kommen und das Antragsformular für den Ausweis beantragen. Haben sie den Ausweis in der Tasche, kann es losgehen.