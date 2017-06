An langer Tafel für einen Kicker gespeist

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) Bongos, Gitarre und Saxophon erklingen. "Haifischfutter" nennen sich die jungen Hobbymusiker aus Waldsieversdorf, die Soul- und Rock-Klassiker instrumental arrangieren. Das "lokal." beherrscht eine lange Tafel, an der vom scharfen Curry über kreativ zusammengestellte Salate mit Joghurtcreme bis zu Spinat- und Lachslasagne leckere Angebote verzehrt werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584606/

Hinterm Tresen stehen mit Stephen Ruebsam, Simona Koß und Klaus Müller ein SPD-Bundestagskandidat, eine SPD-Frau aus dem Landtag Brandenburg und ein Professor aus dem ZALF Müncheberg. Die roten Kochmützen zeigen es an - die drei agieren an diesem Abend als Köche, unterstützt von lokal.-Gastgeberin Charlotte Brauns, die sich mit Eis beteiligt.

Steffi Doellmann war beim Benefizkochen bzw. -essen dabei. Sie hat notiert, was im ehemaligen Buckower Buchladen - jetzt Treffpunkt für Jung und Alt zu Film, Bürgerbühne, Familienprojekten, internationalen Kochtreffs und betrieben vom Jugendförderverein Chance - an dem Abend geschieht.

Sie erinnert an den Start des Vereins 1994, der vorrangig in den Ämtern Märkische Schweiz und Müncheberg in der Kinder- und Jugendhilfe aktiv ist. Sie nennt die Schwerpunkte Kulturarbeit und Bürgerbeteiligung und informiert über das Ergebnis des verspeisten Menüs: 310 Euro für ein weiteres Demokratie-Jugendprojekt, einen Kicker für Kids, den sie aber selbst zusammenbauen müssen.

Am 8. Juli werde das Koch-Duo Koß-Ruebsam im Oderbruchort Sachsendorf Station machen, wird mitgeteilt. Erneut mit lokalen Kultur-Acts verbunden, was überdies regionale Netzwerke fester fügen kann.