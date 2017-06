Woidke sucht Gespräch mit Ehrenamtlern

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Nach seinem Besuch an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung hat sich Ministerpräsident Dietmar Woidke am Montag in der Zainhammer Mühle mit Eberswalder Ehrenamtlern getroffen. Zwei Stunden nahm sich der Landesvater Zeit. Im Mühlenverein, so sagte die Vorsitzende Angelika Swodenk der MOZ im Nachgang, gebe es nichts zu beklagen. Noch immer sei man froh, dass die Stadt den Kauf des Hauses vor Jahren möglich machte. Die Sanierung sei gelungen. Nachwuchssorgen gebe es auch aufgrund des Engagements vieler Studenten nicht.