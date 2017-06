Händler weist Betrugsvorwurf zurück

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Markthändler Thomas Sader, der an seinem Stand auf dem oberen Brunnenplatz Obst, Gemüse und Pflanzen anbietet, wehrt sich gegen Vorwürfe des Stadtverordnetenvorstehers Wolfgang Neumann, er würde Teile seiner Ware falsch deklarieren und damit seine Kunden betrügen. "Solange es möglich ist, dass jemand seine Produkte in Polen auf dem Großmarkt kauft und denen dann ein deutsches Etikett anheftet, solange wird es hier keine Chancengleichheit geben", hatte Neumann - bis zum Rentenantritt selbst Obstbauer - während der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses der Stadtverordnetenversammlung öffentlich erklärt (wir berichteten am Dienstag). Und er hatte damit direkt auf den Markthändler Thomas Sader gezielt.

Dass es Gerüchte gibt, er würde polnische Erzeugnisse als deutsche Produkte anbieten, weiß Thomas Sader. Und eine benachbarte Händlerin habe ihm auch schon persönlich vorgeworfen, er würde polnische Äpfel als deutsches Obst verkaufen. "Das ist absoluter Unsinn und so etwas habe ich überhaupt nicht nötig", sagt der Frankfurter. "Und so etwas geht auch gar nicht, denn ich muss die Herkunft meiner Ware jederzeit einwandfrei nachweisen können."

Ihn ärgere der Kleinkrieg um Wettbewerbsvorteile für heimische Produzenten und Direktvermarkter, der momentan in Frankfurt geführt wird, natürlich, sagt er. "Doch ich mache mich da nicht verrückt." Allerdings sei zum Beispiel die Frage erlaubt, ob jemand Direktvermarkter ist, wenn er an seinem Stand auch Obst, Gemüse und Obstsäfte anderer Erzeuger verkauft. Und ob es seriös ist, Erdbeeren aus dem Spreewald zu beziehen, weil auf den eigenen Feldern noch nichts geerntet werden kann, und diese dann unter der Überschrift "aus eigenem Anbau" anzubieten.

"Natürlich verkaufe ich auch Obst und Gemüse aus Polen", betont Thomas Sader. "Ich habe auch Ware aus Holland, Italien und den USA. Das steht aber auch deutlich auf jedem einzelnen Schild." Wenn er auf dem Großmarkt in Berlin einkauft, erhält er Quittungen, auf denen genau aufgelistet ist, aus welchen Ländern die Produkte stammen. Diese Quittungen muss er aufheben und jederzeit bei einer Kontrolle vorlegen können. Zusätzlich werden Produkte regelmäßig von Amts wegen in einem Labor untersucht - auch dabei kann genau festgestellt werden, in welcher Region beispielsweise Erdbeeren gewachsen sind.

Seine Erdbeeren kaufe er generell von deutschen Erzeugern, betont Thomas Sader. Am Dienstag stammten seine Früchte aus der Pfalz. "Selbstverständlich würde ich auch Markendorfer Obst verkaufen", betont er, "und ich bereite da auch gerade was vor." Polnisches Obst und Gemüse kauft er auf einem Markt für Kleinproduzenten in Zielona Góra, alles andere auf einem Großmarkt in Berlin. Und seine Manschnower Tomaten stammten tatsächlich von Fontana im Oderbruch, versichert er, auch wenn er sie über einen Zwischenhändler beziehen müsse.

"Die Kunden bestimmen selbst, was sie kaufen möchten", erklärt Thomas Sader, "so funktioniert der Wettbewerb. Und ein Markt ist für Kunden viel attraktiver, wenn hier mehrere Händler ihre Ware anbieten."