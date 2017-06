Jeder kann was werden

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Beim "Haudegen"-Projekt des Jugendteams Beeskow haben Lutz Herde (44) und Mike Auerbach (46) aus Berlin Jugendlichen gezeigt, "dass man im Leben etwas erreichen kann, wenn man will."

Lutz Herde galt früher als schwer erziehbar, war im Kinderheim und im Jugendwerkhof der DDR. Heute ist er Koch, Kochausbilder und Berufskraftfahrer. Mike Auerbach ist studierter Fotograf. Als Jugendlicher ließ er sich in Prügeleien verwickeln. Später hat er sich dann über die Zwischenstation Türsteher zum Fotograf entwickelt. Am vergangenen Woche erzählten sie Jugendlichen in Beeskow,über ihr Leben und zeigten ihnen, wie man kocht und fotografiert.