Große Wünsche im Ortsteil Klosterfelde

Die Stimmung ist aufgeräumt, ja fast verheißungsvoll. "Wir erleben hier gerade einen Fußball-Hype, das läuft richtig super", schwärmt Rolf-Dieter Weinhold, Vereinsvorsitzender der SG Union Klosterfelde, mit großen Gesten. Stolz verweist er auf die neu gestaltete Tribüne. Mit Blick auf das große Spielfeld konnten von dort aus die Fans erleben, wie sich die Klosterfelder nach dem Aufstieg in die Brandenburg-Liga dort so erfolgreich behaupten konnten. Auf den siebten Rang sind sie gelandet, niemand hätte das dem Team zugetraut, berichtet Weinhold. Dass es sportlich weiter nach oben geht, will der Vereinsvorsitzende mit weiteren Vorhaben befördern. So soll auf dem Trainingsplatz endlich der Kunstrasen eingebaut werden, der das Areal dann zu jeder Jahreszeit bespielbar machen würde. 150 700 Euro wurde dafür angesetzt, die Firmen stehen laut Weinhold in den Startlöchern. Doch ganz so unkompliziert geht es dann doch nicht zu: "Für das Vorhaben ist ein Bauantrag nötig geworden, dadurch kommen zunächst Ausschreibungen und dann sehen wir weiter", dämpft Braungard das forsche Tempo. Weinhold ärgert sich über die Bürokratie. "Das Bauordnungsamt hat doch tatsächlich ein Schallschutzgutachten von uns verlangt, wie sollen wir das bezahlen", schimpft er.

Weitere Wünsche des Sportvereins werden seitens der Verwaltung schon skeptischer betrachtet. Für 100 800 Euro soll eine Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz entstehen. Auch gibt es die Idee, einen zweiten Bauabschnitt auf der Tribüne zu realisieren. Die Westtribüne benötigt demnach ein Dach, Fundamente und eine frei tragende Stahlkonstruktion. Kostenpunkt: 198 000 Euro. Und weil auch die gegnerischen Fans gut getrennt und komfortabel untergebracht werden sollen, könnte zum Preis von 280 000 Euro Vergleichbares an der Osttribüne entstehen. Für 2019 gibt es ebenfalls namhafte Vorhaben bei der SG Union: Die Rede ist von der Erweiterung des Vereinsheimes für schlappe 380 800 Euro.Kämmerer Braungard, er ist selbst Klosterfelder Einwohner, verweist vorsorglich auf andere Sportvereine, die ebenfalls Wünsche haben. "Wir bauen ja beispielsweise die PSV-Sportstätte in Basdorf, da geht auch viel Geld drauf." Daher hält er das Hoffnungspotential eher gering.

Ob das auch für weitere Wünsche des Ortsbeirates zutrifft, muss sich noch erweisen. So möchte Ortsvorsteher Klaus Pawlowski extra 20 000 Euro bewilligt bekommen, um unbefestigte Straßen zu verbessern. Allerdings stehen im Gemeindeetat 0,5 Millionen Euro für diese Zwecke zu Verfügung, merkt Braungard an. Ein weiterer Wunsch: Das erst in den 80-Jahren entstandene Denkmal für den Arbeiteraufstand 1931 (Nähe Innova) benötigt etwas Retusche. Die Gehwegplatten sollen gesäubert werden, das Denkmal hingegen darf nicht angefasst werden, zitiert Pawlowski den Künstler, mit dem er zuvor gesprochen hatte. Die Summe von 40 000 Euro möchte Klosterfelde für Verschönerungen am Dorfanger, Anpflanzungen und Ergänzungen von Hecken ausgeben. Die Trauerhalle soll einen barrierefreien Zugang bekommen, die Baumallee in der Bahnhofstraße mit Ersatzpflanzungen vervollständigt werden. Ebenfalls in der Bahnhofstraße steht die Reparatur des Gehweges an, Wurzelbrücken zerstören den Weg.

Alles wird sich nicht umsetzen lassen, ahnt Pawlowski. Und er kennt den Grund dafür: Die Gemeinde investiert bereits stark. Im Ort sollen beispielsweise eine neue Kita und ein Schulanbau entstehen.