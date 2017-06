Holunderweg kurz vor Fertigstellung

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) In den nächsten Tagen werden die Bauarbeiten in einem Teil des Holunderweges abgeschlossen. Die Stadtverordneten hatten in der Haushaltsdiskussion für 2017 zugestimmt, den Abschnitt zwischen dem Wohngebiet Am Spring bis zur Einmündung Ahornweg komplett zu erneuern. In diesem Bereich waren hochstehende und verrutschte Betonplatten bereits zur Gefahr geworden. Insgesamt 217 000 Euro umfasst das Vorhaben, bei dem die Anlieger entsprechend der Straßenbeitragssatzung eine großen Teil der Kosten tragen müssen. Sie werden nach Abschluss der Arbeiten umgelegt. Von der Umsetzung profitieren jetzt auch Bauwillige, die im hinteren Bereich, in unmittelbarer Nachbarschaft des Wohngebietes Am Spring, Eigenheime errichten. Das erste ist im Rohbau bereits fertig. Für weitere liegen Planungen vor. Ein Privateigentümer hat dort Parzellen verkauft.