Trauer um Uwe Thommes

Uwe Thommes zog 1997 mit seiner Frau aus Bochum an die Oder. Den sympathischen Ruhrpottdialekt hatte er auch in Frankfurt nie abgelegt. Arbeitsgruppenleiter für das Kinderhilfswerk war er seit 2007. "Ich hatte noch ein bisschen Platz im Kalender", erzählte der Versicherungsfachmann einmal. Tatsächlich investierte er in den vergangenen zehn Jahren ungezählte Stunden, um zusammen mit Unicef-Mitgliedern vor Ort Spenden für Hilfsprojekte zu sammeln, über die humanitäre Situation von Kindern weltweit zu informieren und sich für Kinderrechte in Deutschland stark zu machen.

"Wir verlieren mit ihm einen Leiter, der jedem Mitarbeiter in der Unicef-Arbeitsgruppe das Gefühl gab, gebraucht zu werden und wirkliche Hilfe für notleidende Kinder in der Welt zu leisten", sagt Mitstreiterin Elke Bumiller-Krause. "Die Verbesserung der Situation von benachteiligten Kindern sowie Kindern in Not war sein großes Anliegen. Daran hat er bis zu seinem letzten Tag gearbeitet. Er war ein lustiger und fröhlicher Mensch mit einer großen Portion Selbstironie, dem es stets gelungen ist, bei Auftritten seine Zuhörer und auch die Kinder zu erreichen. Er hinterlässt eine große Lücke. Wir vermissen ihn schon jetzt."